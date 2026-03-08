Un vent de changement souffle sur le Paris FC. En quête de stabilité dans la lutte pour le maintien en Ligue 1, le club francilien a décidé de confier les rênes de son équipe à Antoine Kombouaré. Quelques jours seulement après sa nomination, les premiers effets se font déjà ressentir au sein du vestiaire parisien. Entre décisions fortes sur le plan sportif et nouvelles règles instaurées au quotidien, le technicien français entend transformer l’état d’esprit du groupe.
Ligue 1, Antoine Kombouaré change tout au Paris FC
Un début réussi pour Antoine Kombouaré avec le PFC
Le week-end dernier a marqué le début officiel de cette nouvelle aventure pour le club de la capitale. Pour sa première apparition sur le banc francilien, Antoine Kombouaré a guidé le Paris FC vers une victoire précieuse face à l’OGC Nice (1-0), un succès important dans la lutte pour le maintien en Ligue 1. Ce résultat positif intervient peu de temps après son arrivée pour remplacer Stéphane Gilli, remercié par la direction.
Dès cette première rencontre, Antoine Kombouaré n’a pas hésité à affirmer son autorité en prenant plusieurs décisions marquantes dans la composition de son équipe. Parmi elles, l’absence de certains cadres comme Maxime Lopez lors de la réception des Aiglons a suscité de nombreuses réactions. Interrogé sur ces choix, le technicien a expliqué sa démarche avec franchise : « J’ai fait des choix sportifs par rapport à ce que je vois à l’entraînement, ceux qui étaient sur la feuille de match étaient meilleurs que ceux restés à la maison. À eux de travailler et de nous aider », comme l’a rapporté Foot Mercato.
Les nouvelles méthodes strictes de Kombouaré au Paris FC
Au-delà du terrain, plusieurs changements ont également été introduits dans le fonctionnement quotidien du club. Selon des révélations du journal L’Équipe, Antoine Kombouaré a rapidement instauré un cadre strict afin de renforcer la discipline et l’implication du groupe. L’une des premières mesures concerne l’utilisation des téléphones portables au centre d’entraînement.
Désormais, les joueurs doivent déposer leur téléphone à leur arrivée et ne sont plus autorisés à les utiliser dans les installations du club. Cette règle s’applique également au staff et même aux dirigeants. Une manière pour Antoine Kombouaré de recentrer tout le monde sur les exigences sportives et d’éviter les distractions dans une période où chaque détail peut compter dans la lutte pour le maintien.
Un vestiaire protégé et une exigence renforcée
La réorganisation voulue par le nouvel entraîneur concerne aussi l’accès au vestiaire, considéré comme un espace strictement réservé au groupe professionnel. Toujours selon L’Équipe, Antoine Kombouaré a décidé que seules les personnes directement impliquées dans la préparation sportive pourraient désormais y entrer. Même le président Pierre Ferracci ne bénéficie plus d’un accès libre comme auparavant et ne participe plus aux causeries organisées à l’hôtel avant les matchs.
Le technicien se montre également très attentif à l’attitude de ses joueurs autour des rencontres. Antoine Kombouaré n’aurait d’ailleurs pas apprécié l’absence de certains éléments, dont Chergui ou Maxime Lopez, dans les tribunes lors du match contre Nice. Pour lui, la cohésion du groupe passe aussi par la présence et le soutien de tous, même des joueurs non retenus dans la feuille de match.
Dans le même temps, l’intensité des séances d’entraînement a été nettement renforcée depuis son arrivée. Les choix opérés pour la première rencontre seraient d’ailleurs directement liés à l’implication observée durant les séances précédentes. Plusieurs joueurs auraient été écartés en raison d’une attitude jugée insuffisante par le staff technique. Désormais, Antoine Kombouaré veut instaurer une véritable culture de l’effort afin de mobiliser l’ensemble du groupe dans cette mission maintien. Reste maintenant à savoir si ces nouvelles méthodes porteront leurs fruits lors des prochaines échéances du Paris FC en Ligue 1 dont un choc contre l’OL, ce dimanche soir (20h 45).