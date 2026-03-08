Ligue 1, Antoine Kombouaré change tout au Paris FC

La réorganisation voulue par le nouvel entraîneur concerne aussi l’accès au vestiaire, considéré comme un espace strictement réservé au groupe professionnel. Toujours selon L’Équipe, Antoine Kombouaré a décidé que seules les personnes directement impliquées dans la préparation sportive pourraient désormais y entrer. Même le président Pierre Ferracci ne bénéficie plus d’un accès libre comme auparavant et ne participe plus aux causeries organisées à l’hôtel avant les matchs.

Le technicien se montre également très attentif à l’attitude de ses joueurs autour des rencontres. Antoine Kombouaré n’aurait d’ailleurs pas apprécié l’absence de certains éléments, dont Chergui ou Maxime Lopez, dans les tribunes lors du match contre Nice. Pour lui, la cohésion du groupe passe aussi par la présence et le soutien de tous, même des joueurs non retenus dans la feuille de match.

Dans le même temps, l’intensité des séances d’entraînement a été nettement renforcée depuis son arrivée. Les choix opérés pour la première rencontre seraient d’ailleurs directement liés à l’implication observée durant les séances précédentes. Plusieurs joueurs auraient été écartés en raison d’une attitude jugée insuffisante par le staff technique. Désormais, Antoine Kombouaré veut instaurer une véritable culture de l’effort afin de mobiliser l’ensemble du groupe dans cette mission maintien. Reste maintenant à savoir si ces nouvelles méthodes porteront leurs fruits lors des prochaines échéances du Paris FC en Ligue 1 dont un choc contre l’OL, ce dimanche soir (20h 45).