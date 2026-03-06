Arrivé à Lyon avec un statut de recrue spectaculaire, Endrick n’a pas tardé à faire parler de lui. Après des débuts flamboyants, l’euphorie a progressivement laissé place à des débats plus contrastés autour de ses performances. Entre attentes élevées, irrégularité et adaptation au football européen, la situation du prodige brésilien suscite désormais de nombreuses réactions. Face aux critiques qui se multiplient, Paulo Fonseca a décidé de sortir du silence pour remettre les choses au clair et défendre son joueur.
OL, Paulo Fonseca tape du poing sur la table pour Endrick
Les débuts remarqués d’Endrick avec l’OL
L’arrivée d’Endrick à l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato hivernal a marqué les esprits dans le paysage du football français. Prêté pour six mois, le jeune international brésilien cherchait surtout du temps de jeu après une concurrence intense au Real Madrid derrière Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia. L’opportunité lyonnaise cochait toutes les cases pour le joueur de 19 ans, désireux d’enchaîner les matchs afin de renforcer ses chances de participer à la Coupe du monde 2026 avec la sélection brésilienne. Très rapidement intégré au vestiaire rhodanien, Endrick a frappé fort dès ses premières apparitions.
Sous les ordres de Paulo Fonseca, l’attaquant a immédiatement démontré l’étendue de ses qualités offensives. Lors de ses trois premiers matchs toutes compétitions confondues, le jeune buteur a inscrit quatre réalisations et délivré une passe décisive, confirmant l’enthousiasme suscité par son recrutement. Quelques jours plus tard, il a également marqué et offert une passe décisive face à Laval en Coupe de France. Ces performances initiales ont mis en lumière sa vitesse, sa puissance et son sens du but, des qualités qui ont rapidement fait de Endrick l’un des joueurs les plus observés de l’effectif lyonnais.
Paulo Fonseca vole au secours d’Endrick face aux critiques
La suite s’est toutefois révélée plus contrastée pour Endrick, dont les prestations ont alterné entre éclairs de talent et moments plus compliqués. Malgré une prestation remarquée face à l’OM (3-2) avec deux passes décisives, le jeune attaquant a aussi connu des soirées plus difficiles, notamment lors d’une expulsion contre Nantes ou d’un match discret face au RC Lens en Coupe de France. Ces performances irrégulières ont alimenté les critiques autour de son influence réelle dans le jeu lyonnais. Interrogé à ce sujet, Paulo Fonseca a tenu à rappeler certaines réalités liées à la gestion de son effectif.
Le technicien portugais a expliqué la situation en conférence de presse en déclarant : « Quand on a commencé la saison, je pense que nous avions plus de solutions sur le banc. C’était plus facile de faire des changements. Aujourd’hui, c’est plus difficile de faire des changements offensifs. Si nous voulons changer en cours de match, c’est moins évident car nous n’avons pas énormément de solutions. Je n’aime pas beaucoup faire des changements sur la ligne défensive, mais en attaque c’est une question d’options, de solutions disponibles. Regardez les autres saisons : je fais des changements quand je pense qu’il y a besoin. Hier par exemple, Endrick a passé plus d’une saison sans jouer. Depuis qu’il est arrivé, il a joué quasiment tous les matchs. Hier, je pense qu’il était fatigué. La situation d’Endrick n’est pas évidente. Il a commencé à jouer ailier droit et maintenant il joue dans l’axe avec l’absence d’autres joueurs. »
Fonseca fustige les jugements excessifs sur Endrick
Face aux jugements parfois tranchés sur les performances de Endrick, l’entraîneur lyonnais a également dénoncé l’excès d’attentes autour d’un joueur encore très jeune. Paulo Fonseca a ainsi pris publiquement la défense de son attaquant en soulignant les réactions souvent extrêmes observées autour de ses prestations : « C’est un joueur qui veut toujours le ballon. Nous, mais vous aussi, exigeons beaucoup d’Endrick. Nous devons être plus équilibrés dans nos évaluations des joueurs. Quand Endrick marque un but, la critique est très positive, et c’est très bien. Quand il ne marque pas, les critiques sont très négatives. Il faudrait davantage d’équilibre et de nuance. Tout le monde attend qu’Endrick soit décisif à tous les matchs, mais ce n’est pas possible. Il faut une évaluation plus juste. Je suis le seul à défendre Endrick. Je suis arrivé ici et, avec mon staff, nous avons discuté du match. Vous lui avez mis 2 hier (dans L’Equipe), c’est très injuste. Vous exigez beaucoup d’Endrick. »
Pour conclure, le technicien portugais a rappelé que Endrick reste un joueur en pleine phase d’adaptation au football européen, loin de l’image de solution miracle parfois évoquée. Paulo Fonseca a insisté sur ce point en déclarant : « Vous avez pensé qu’Endrick était la solution à tous nos problèmes. On ne peut pas oublier que c’est un très jeune joueur de 19 ans. Il est arrivé au Real Madrid dans un contexte très différent. C’est la première fois qu’il joue dans un championnat européen, plus intense et plus physique. Les gens pensaient qu’il allait être la solution à tous nos problèmes. Tout le monde parle d’Endrick, mais nous devons comprendre les choses. » Défendu par son entraineur, Endrick devra désormais répondre sur le terrain, notamment lors du prochain rendez-vous face au Paris FC (dimanche, 20h 45).