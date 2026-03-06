OL, Paulo Fonseca tape du poing sur la table pour Endrick

Face aux jugements parfois tranchés sur les performances de Endrick, l’entraîneur lyonnais a également dénoncé l’excès d’attentes autour d’un joueur encore très jeune. Paulo Fonseca a ainsi pris publiquement la défense de son attaquant en soulignant les réactions souvent extrêmes observées autour de ses prestations : « C’est un joueur qui veut toujours le ballon. Nous, mais vous aussi, exigeons beaucoup d’Endrick. Nous devons être plus équilibrés dans nos évaluations des joueurs. Quand Endrick marque un but, la critique est très positive, et c’est très bien. Quand il ne marque pas, les critiques sont très négatives. Il faudrait davantage d’équilibre et de nuance. Tout le monde attend qu’Endrick soit décisif à tous les matchs, mais ce n’est pas possible. Il faut une évaluation plus juste. Je suis le seul à défendre Endrick. Je suis arrivé ici et, avec mon staff, nous avons discuté du match. Vous lui avez mis 2 hier (dans L’Equipe), c’est très injuste. Vous exigez beaucoup d’Endrick. »

Pour conclure, le technicien portugais a rappelé que Endrick reste un joueur en pleine phase d’adaptation au football européen, loin de l’image de solution miracle parfois évoquée. Paulo Fonseca a insisté sur ce point en déclarant : « Vous avez pensé qu’Endrick était la solution à tous nos problèmes. On ne peut pas oublier que c’est un très jeune joueur de 19 ans. Il est arrivé au Real Madrid dans un contexte très différent. C’est la première fois qu’il joue dans un championnat européen, plus intense et plus physique. Les gens pensaient qu’il allait être la solution à tous nos problèmes. Tout le monde parle d’Endrick, mais nous devons comprendre les choses. » Défendu par son entraineur, Endrick devra désormais répondre sur le terrain, notamment lors du prochain rendez-vous face au Paris FC (dimanche, 20h 45).