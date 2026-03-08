Lyon - Paris FC : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La Ligue 1 est entrée dans sa dernière ligne droite avec des résultats comptables pour la fin de la saison. Le championnat français en est à sa 25e journée, marquée par plusieurs rencontres décisives, ce weekend. L’une d’elles oppose ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais, en course pour une qualification en Ligue des Champions, au Paris FC, à la lutte pour le maintien.

Lyon cale après sa série impressionnante

Après une impressionnante série de treize victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique lyonnais traverse désormais une période beaucoup plus délicate. Installé à la troisième place de Ligue 1 il y a encore peu, le club rhodanien (45 pts) semble marquer le pas et voit la dynamique positive qui l’avait propulsé vers le podium progressivement s’essouffler. Battus à Strasbourg (3-1), les Lyonnais ont ensuite concédé une nouvelle défaite spectaculaire à Marseille (3-2). Un revers qui permet à l’OM (43 pts), désormais quatrième, de revenir à seulement trois points dans la lutte pour les places européennes.

Dans ce contexte déjà tendu, les joueurs de Paulo Fonseca ont enchaîné avec un rendez-vous important en Coupe de France face au RC Lens. La rencontre avait pourtant tourné à l’avantage des Sang et Or qui menaient de deux buts avant de voir l’OL revenir dans les ultimes instants du temps additionnel. Malgré ce retour spectaculaire (2-2), les Lyonnais ont finalement cédé lors de la séance de tirs au but (4-5). Une élimination frustrante qui prive le club d’une opportunité sérieuse de décrocher un trophée cette saison. L’OL, toujours en lice en Ligue Europa, doit désormais s’assurer de terminer dans le top 3 de la Ligue 1 et cela commence par un succès face au PFC, dimanche.

Le Paris FC retrouve de la confiance

Dans le bas du classement, la situation évolue également du côté du Paris FC (26 pts). Quatorzième au classement, le promu a retrouvé le sourire dimanche en s’imposant face à Nice (1-0), un succès obtenu lors de la première d’Antoine Kombouaré sur le banc parisien. Avant cette victoire, l’équipe restait sur une série compliquée de cinq rencontres sans succès, marquée par quatre matchs nuls et une lourde défaite à domicile contre Lens (0-5).

Deux semaines plus tôt, les Franciliens avaient toutefois montré des signes de réaction en tenant Toulouse en échec (1-1). Mais ces résultats n’avaient pas suffi à convaincre la direction de maintenir Stéphane Gilli à son poste. Désormais chargé de mener l’opération maintien, Antoine Kombouaré débute sa mission de la meilleure manière possible. Grâce à ce succès inaugural, le Paris FC compte désormais huit points d’avance sur la place de barragiste et se donne un peu d’air dans la lutte pour le maintien.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Paris FC

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Paris FC sera à suivre ce dimanche 8 mars 2026 à partir de 20h 45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lyon - Paris FC

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

Le match entre l'OL et le Paris FC se tient ce dimanche 8 mars à partir de 20h45, heure française, au Groupama Stadium de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OL

Du côté de l’Olympique lyonnais, la liste des indisponibles reste quasiment identique à celle observée lors du déplacement à Marseille. Le club rhodanien doit toujours composer sans plusieurs éléments importants, à commencer par les blessés de longue durée Malick Fofana et Ernest Nuamah. À ces absences s’ajoutent également celles du jeune défenseur prometteur Ruben Kluivert, de l’ailier gauche Afonso Moreira (auteur de deux buts et six passes décisives en Ligue 1) ainsi que du meilleur buteur de l’équipe, le Tchèque Pavel Sulc, déjà crédité de dix réalisations en championnat.

La situation s’est encore compliquée avec la sortie sur blessure d’Ainsley Maitland-Niles lors de la rencontre de Coupe de France face à Lens. Le latéral droit titulaire devrait donc manquer cette nouvelle échéance et pourrait être remplacé dans le couloir par Hans Hateboer. Malgré ces nombreux forfaits, Paulo Fonseca conserve quelques atouts majeurs dans son effectif, notamment son capitaine Corentin Tolisso. L’international français, déjà auteur de six buts en Ligue 1, reste sur une série remarquable avec des réalisations lors des trois dernières journées. Autre joueur attendu, la recrue brésilienne Endrick. Crédité de trois buts et trois passes décisives en championnat, l’attaquant prêté par le Real Madrid traverse cependant une période plus discrète avec quatre matchs consécutifs sans marquer. Dans un contexte marqué par l’absence de Sulc, l’avant-centre sera particulièrement attendu pour porter l’attaque lyonnaise.

Infos sur l'équipe de Paris FC

En face, le Paris FC se présentera également avec un effectif amoindri pour ce rendez-vous. Plusieurs joueurs considérés comme des options de rotation manqueront à l’appel, à l’image de Riou, Hamel, Gueye et Alakouch. Mais le club de la capitale devra aussi composer sans plusieurs titulaires habituels, dont le latéral droit Hamari Traoré et le défenseur polyvalent Chergui, capable d’évoluer dans l’axe ou sur le côté droit. La présence du milieu de terrain Maxime Lopez demeure également incertaine.

Outre cela, le PFC est marqué par plusieurs suspensions au sein de son effectif. Le latéral gauche De Smet, le défenseur central Otavio ainsi que le meneur de jeu Ilan Kebbal – l’un des hommes forts de l’équipe avec huit buts et quatre passes décisives en Ligue 1 – ne seront pas disponibles. Sur le plan offensif, les regards se tourneront vers la recrue hivernale Ciro Immobile. L’attaquant italien, arrivé avec un statut prestigieux, a déjà disputé quatre rencontres de championnat sous ses nouvelles couleurs sans réussir à débloquer son compteur. Ses premiers buts sont désormais très attendus pour aider le Paris FC à relancer sa dynamique dans cette phase cruciale de la saison.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

OL Derniers matches PAR 0 2 Nuls 0 Paris FC 3 - 3 Lyon

Paris FC 0 - 0 Lyon 3 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Classement