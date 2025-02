La chute des géants : Manchester City de Guardiola, le Barça de Messi et les plus grands effondrements du football

Alors que le grand Man City de Guardiola vacille, GOAL revient sur les déclins les plus marquants des équipes et coaches qui ont marqué leur époque.

Mercredi dernier, au Santiago Bernabeu, un sentiment de fin d’ère planait alors que Manchester City, autrefois redoutable, était balayé par le Real Madrid lors d’un second acte à sens unique en barrages de Ligue des champions. Pep Guardiola lui-même ne s’est pas défilé.

"Rien n’est éternel", a concédé le coach catalan après la déroute 6-3 sur l’ensemble des deux matchs. "Nous avons été extraordinairement extraordinaires dans le passé, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui." Effectivement, City n’est plus cette machine infernale qui dominait le football mondial. Et ce qui frappe, c’est la rapidité de leur déclin. Il y a moins d’un an, les Skyblues remportaient un quatrième titre consécutif en Premier League. Aujourd’hui, ils se battent pour accrocher le top 4.

Mais si l’histoire du football nous a appris quelque chose, c’est que toutes les grandes dynasties finissent par s’effondrer. Parfois, c’est un long déclin progressif ; d’autres fois, c’est un basculement soudain. Mais il y a toujours un événement, un match, un transfert ou un changement d’entraîneur qui marque ce point de non-retour, ce moment où tout bascule. Retour sur les chutes les plus brutales et inattendues de l’histoire du football...