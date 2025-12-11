On pensait l'histoire définitivement close, enterrée sous les dunes du Qatar et les polémiques de 2022. Mais avec Karim Benzema, il ne faut jamais jurer de rien. À 37 ans, l'attaquant d'Al-Ittihad, plus affûté que jamais, a lâché une petite phrase qui risque de faire grand bruit. Interrogé sur la possibilité de disputer le Mondial 2026, un trophée qui manque à son immense palmarès, il a ouvert grand la porte : "Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? [...] Si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur."
La bombe Benzema : son message inattendu à Didier Deschamps pour 2026
- AFP
Prêt à enterrer la hache de guerre ?
Cette déclaration sonne comme une main tendue, presque une réconciliation, alors que ses relations avec Didier Deschamps semblaient glaciales depuis son départ précipité du dernier Mondial. Si Benzema refuse de revenir sur cet épisode ("C'est du passé pour moi"), il se pose en compétiteur prêt à servir. "Si on m'appelle en équipe nationale, je viens pour jouer au foot. Et ça s'arrête là," a-t-il tranché. Une posture pragmatique d'un joueur qui sait qu'il a encore le niveau et la "faim" pour briller au plus haut niveau, même en évoluant en Arabie Saoudite.
- AFP
Zidane, Mbappé et le Real : Le regard avisé du "Nueve"
Au-delà des Bleus, Benzema a livré une analyse lucide sur son ancien club, le Real Madrid, et sur Kylian Mbappé. Pour lui, le problème madrilène est un manque de "connexion" et de répartition des rôles entre les stars. Il a d'ailleurs adoubé son successeur français, tout en lui mettant une certaine pression : "C'est lui qui doit porter le Real Madrid vers les trophées." Quant à Zinédine Zidane, souvent cité pour reprendre les Bleus, Benzema n'a aucun doute : "Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l'équipe de France, il gagnera."
- AFP
L'OL, une porte (presque) fermée
Enfin, l'ancien Lyonnais a évoqué sa fin de carrière, qu'il imagine dans "deux ans". Si l'idée d'un retour à l'OL fait rêver les supporters, Benzema s'est montré beaucoup plus réservé, préférant ne pas écorner son image. "C'est délicat de dire 'j'ai envie de retourner là-bas', parce que j'ai laissé une si belle image..." Il se verrait davantage "aider le club dans un autre domaine" après avoir raccroché les crampons.
- AFP
Conclusion : Un dernier défi mondial ?
En somme, cette interview révèle un Karim Benzema apaisé mais toujours aussi ambitieux. En se déclarant disponible pour la France, il met Didier Deschamps devant un choix cornélien : ignorer l'un des meilleurs attaquants de l'histoire ou tenter le pari d'un retour, avec tous les risques que cela comporte. La balle est désormais dans le camp du sélectionneur.