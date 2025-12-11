La bombe Benzema : son message inattendu à Didier Deschamps pour 2026

On pensait l'histoire définitivement close, enterrée sous les dunes du Qatar et les polémiques de 2022. Mais avec Karim Benzema, il ne faut jamais jurer de rien. À 37 ans, l'attaquant d'Al-Ittihad, plus affûté que jamais, a lâché une petite phrase qui risque de faire grand bruit. Interrogé sur la possibilité de disputer le Mondial 2026, un trophée qui manque à son immense palmarès, il a ouvert grand la porte : "Qui n'a pas envie de jouer la Coupe du monde ? [...] Si tu me dis d'aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur."