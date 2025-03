Paris Saint-Germain vs Marseille

À une semaine du choc face au PSG, l’OM inquiète. Entre joueurs en difficulté, tensions internes et fébrilité défensive, la crise couve à Marseille.

Rien ne va plus à Marseille. Battu par Lens (0-1), l’OM a enregistré sa deuxième défaite en trois matchs, confirmant une dynamique inquiétante. Alors que la saison semblait sous contrôle, l’équipe de Roberto De Zerbi montre des signes de fragilité à une semaine d’un déplacement périlleux à Paris. Plus qu’un simple revers, cette contre-performance a mis en lumière des tensions internes et des lacunes criantes.