L'OM conteste la sanction de Benatia et saisit le CNOSF : une affaire qui divise

Marseille vs Lens

Malgré le maintien de sa suspension par la FFF, l’Olympique de Marseille persiste et signe, dénonçant une décision « injuste ».

La commission d’appel de la Fédération Française de Football (FFF) a confirmé ce jeudi la suspension de Medhi Benatia, directeur du football de l’OM, à l’issue de l’altercation survenue lors du 16ᵉ de finale de Coupe de France face à Lille (1-1, 3-4 t.a.b) le 14 janvier. Le dirigeant marseillais écope de trois mois de suspension ferme et trois mois avec sursis pour « attitude menaçante » envers le quatrième arbitre, Jérémy Stinat. Une décision que le club phocéen juge « injuste et disproportionnée », annonçant un recours devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).