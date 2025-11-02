L'OM active une piste prestigieuse pour le mercato de janvier

Le mercato hivernal approche et, comme à son habitude, la direction de l'Olympique de Marseille est déjà en mouvement pour identifier les bons coups. Pablo Longoria et Mehdi Benatia cherchent à renforcer l'entrejeu de Roberto De Zerbi, un secteur clé où une touche technique supplémentaire ne serait pas de refus pour la seconde partie de saison. Dans cette optique, un nom bien connu des recruteurs marseillais refait surface. Une piste étudiée il y a quelques mois mais rapidement refermée en raison de sa complexité, qui reprend soudainement de l'épaisseur à l'approche du mois de janvier.