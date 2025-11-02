Le mercato hivernal approche et, comme à son habitude, la direction de l'Olympique de Marseille est déjà en mouvement pour identifier les bons coups. Pablo Longoria et Mehdi Benatia cherchent à renforcer l'entrejeu de Roberto De Zerbi, un secteur clé où une touche technique supplémentaire ne serait pas de refus pour la seconde partie de saison. Dans cette optique, un nom bien connu des recruteurs marseillais refait surface. Une piste étudiée il y a quelques mois mais rapidement refermée en raison de sa complexité, qui reprend soudainement de l'épaisseur à l'approche du mois de janvier.
L'OM active une piste prestigieuse pour le mercato de janvier
- Getty Images Sport
Un talent du Barça dans le viseur
Le joueur en question n'est autre que Marc Casadó, le milieu de terrain du FC Barcelone. Âgé de 22 ans, l'international espagnol était déjà dans le viseur de Longoria durant l'intersaison, mais le dossier s'était avéré trop compliqué à boucler. La situation a légèrement évolué. Moins utilisé par Hansi Flick en ce début de saison, le jeune catalan pourrait être sensible à un nouveau projet lui garantissant plus de temps de jeu. L'OM, attentif, a donc réactivé ses réseaux pour sonder la faisabilité d'une opération.
- Getty Images Sport
Arsenal en embuscade, le prix déjà connu
Cette piste prestigieuse a cependant un obstacle de taille : la concurrence anglaise. En effet, Arsenal s'est positionné très concrètement sur le dossier. Selon plusieurs médias britanniques, l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, apprécie énormément le profil du joueur et serait prêt à formuler une offre pour s'attacher ses services dès cet hiver. La presse évoque un montant qui pourrait atteindre les 34 millions d'euros, une somme conséquente pour un joueur à ce stade de sa carrière.
- Getty
Une bataille perdue d'avance pour Marseille ?
Face à la puissance financière d'un club comme Arsenal, la marge de manœuvre de l'OM paraît extrêmement mince. L'intérêt des Gunners, mais aussi celui de Chelsea, place de fait Marc Casadó dans une catégorie de joueurs difficilement accessibles pour les finances marseillaises. Même si le club a renforcé son milieu cet été avec les signatures d'Arthur Vermeeren et Angel Gomes, l'opportunité de recruter un tel talent du Barça restait séduisante.
- AFP
Ceballos reste aussi dans le collimateur
Le rêve semble donc déjà s'éloigner pour les supporters marseillais. Si le nom de Casadó a bien été coché, la réalité économique du football moderne risque de rapidement doucher les espoirs. Pablo Longoria pourrait alors se tourner vers des alternatives plus réalistes, comme la piste menant à Dani Ceballos du Real Madrid, qui apparaît aujourd'hui bien plus probable.