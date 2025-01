L’Olympique lyonnais se sépare de Pierre Sage après une série de résultats décevants. Un départ marqué par une reconnaissance publique.

Dans les tuyaux depuis quelques jours, Pierre Sage ne sera plus l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Après plus d’un an à la tête des Gones, le technicien français a été limogé par le club rhodanien. Ce mardi, l’OL officialise la nouvelle déjà connue de tous, mais avec un hommage pour Sage.