L'éternel Messi frappe encore : Son coup de génie qui relance tout et annonce un choc ontre le PSG !

Inter Miami CF vs FC Porto

À 37 ans, Lionel Messi sort de sa boîte ! Un coup franc MAGISTRAL propulse Miami et fait taire les critiques. Le PSG est prévenu, la Pulga est là !

On le disait fatigué, sur le déclin, certains osaient même murmurer qu'il était fini pour le très haut niveau. Mais ce jeudi soir, lors d'un match crucial du Mondial des Clubs, Lionel Messi a rappelé au monde entier pourquoi il ne faut jamais, au grand jamais, enterrer une légende vivante. Du haut de ses 37 ans, le génie argentin a enfilé son costume de super-héros pour guider l'Inter Miami vers une victoire capitale (2-1) contre le FC Porto. Après une première période discrète où il a perdu quelques ballons, la Pulga s'est réveillée de la plus belle des manières, prouvant qu'un seul de ses éclairs suffit à changer le destin d'une rencontre et à justifier la présence de son équipe dans une telle compétition.