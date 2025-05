Un événement rare va se produire en Ligue des champions : aucune équipe anglaise, allemande ou espagnole ne sera présente en finale cette année.

Le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, prévu le 31 mai à Munich, ne ressemble à aucun autre disputé depuis plus de deux décennies en Ligue des champions. En effet, cette affiche met fin à une longue domination des clubs issus des trois principaux championnats européens : la Premier League, la Liga et la Bundesliga. Une situation inédite dans le paysage du football continental moderne.