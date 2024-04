Jude Bellingham est de retour dans la bataille pour le Ballon d'Or, mais Erling Haaland est déjà hors course

Le milieu de terrain anglais a illuminé par sa classe les quarts de C1, tandis que d'autres prétendants au Ballon d'Or ont quitté la compétition.

Jude Bellingham semble être un joueur du Real Madrid depuis des années. Qu'il s'agisse de sa façon de se comporter sur le terrain, d'embrasser l'écusson ou de crier en espagnol aux supporters, la recrue de l'été s'est imposée parmi les Madrilènes en un temps record. Mercredi, cependant, il passait un vrai examen, car Bellingham a été chargé de jouer un rôle crucial dans une performance exceptionnelle en Ligue des champions pour l'équipe quatorze fois championnes d'Europe.

Comme on pouvait s'y attendre, il a réussi le test avec brio, se montrant infatigable pendant deux heures de jeu avant de transformer son penalty dans la séance de tirs au but. Ce qui lui a permis de hurler avec les supporters madrilènes lorsque les Merengue ont battu Manchester City aux tirs au but pour se qualifier pour une nouvelle demi-finale de la Ligue des champions.

Rodrygo avait donné l'avantage aux visiteurs en début de match, à la suite d'une contre-attaque rapide qui avait contourné la ligne haute de Man City. Bellingham amorçait le mouvement d'une belle touche sur la ligne médiane, et quatre passes plus tard, le ballon était dans les filets. L'Etihad était abasourdi.

City réagissait, Erling Haaland frappant la barre transversale, tandis que Kevin De Bruyne et Jack Grealish voyaient leurs tentatives repoussées par Andriy Lunin au cours de la première mi-temps. Après la pause, Haaland a failli forcer Nacho à détourner le ballon dans ses propres filets, tandis que Phil Foden a raté une occasion en or devant Lunin.

De Bruyne a fini par assurer l'égalisation, le Belge envoyant le ballon sous la barre après un dégagement raté d'Antonio Rudiger, et il aurait dû tuer le match peu de temps après, mais il a envoyé le cuir au-dessus alors qu'il avait beaucoup d'espace dans la surface de réparation.

Le remplacement de Haaland par Pep Guardiola avant la prolongation a changé la donne, et City a eu du mal à briser une défense madrilène tenace par la suite, ce qui a conduit à la séance de tirs au but. Luka Modric manquait le premier tir au but madrilène, mais tous les autres joueurs des Blancos marquaient, tandis que Lunin réalisait deux arrêts décisifs pour permettre à son équipe de se qualifier.

Pour Bellingham, la gloire européenne et les récompenses individuelles qui pourraient suivre un tel parcours n'ont jamais semblé aussi proches.

GOAL vous présente les gagnants et les perdants de l'Etihad Stadium...