Kylian Mbappé marque, gagne et avance avec le Real Madrid. Pourtant, l’agacement ne le quitte plus. Dimanche à Valence, le Français a une nouvelle fois laissé éclater sa colère contre l’arbitrage espagnol. Une séquence très commentée, captée par les caméras, mais qui ne devrait pas déboucher sur la moindre sanction disciplinaire.
Insultes envers l’arbitre : pourquoi Mbappé ne devrait pas être sanctionné
- Getty Images Sport
Un Real qui gagne, un Mbappé sous pression
Sur le plan comptable, tout va bien. Mbappé affiche 23 buts en Liga. Le Real Madrid aligne sept victoires de suite et reste au contact du FC Barcelone. Les chiffres parlent pour lui. Le terrain, un peu moins.
À Valence, malgré le succès 2-0, le contenu irrite. Une première période pauvre, peu de solutions offensives, et des décisions arbitrales mal comprises. Comme souvent cette saison, la frustration gagne rapidement le numéro 10 madrilène.
- (C)Getty Images
Une scène captée à la mi-temps et des mots qui continuent dans le tunnel
Juste après le coup de sifflet de la pause, Mbappé s’emporte. Un hors-jeu sifflé contre lui. Aucune explication du quatrième arbitre, qui refuse d’échanger devant les caméras de DAZN Espagne. Le Français insiste. Rien ne vient.
En quittant la pelouse, agacé, il lâche en français : « Tête de bite, va ». Une phrase entendue. Et largement relayée.
La scène ne s’arrête pas là. Dans le couloir menant aux vestiaires, Mbappé réclame encore des explications. Même silence côté arbitral. Face à Eduardo Camavinga, il sourit jaune et glisse : « C'est trop des bouffons les arbitres, frère ».
Le ton amuse certains. Il choque d’autres. Mais il révèle surtout un malaise profond entre joueurs et arbitres en Liga.
- Getty Images Sport
Un comportement déjà observé cette saison
Ce n’est pas un cas isolé. Le 23 novembre, à Elche (2-2), Mbappé avait lancé un « sale con, va » à l’arbitre principal après le coup de sifflet final. Une semaine plus tard, à Gérone (1-1), il s’était accroché avec le quatrième arbitre : « Regarde-moi quand je te parle ! Pourquoi tu regardes là-bas ? »
À chaque fois, le même problème. Peu de dialogue. Beaucoup de tension.
- Getty Images
Pourquoi aucune sanction n’est attendue
Malgré ce nouvel épisode, Mbappé ne devrait pas être inquiété. Selon les informations de L’Équipe, ses propos n’ont pas été tenus pendant le temps de jeu. Ils ne figureraient pas non plus dans le rapport officiel de l’arbitre.
La commission de discipline de la Liga s’appuie avant tout sur ces rapports. Sans mention écrite, aucune procédure ne s’ouvre.
- AFP
Le Real Madrid en soutien, l’image écornée
En interne, le Real comprend. Le club entretient depuis plusieurs saisons un conflit ouvert avec l’arbitrage espagnol, critiqué chaque semaine par sa direction. Mbappé s’inscrit dans ce climat.
Mais hors de Madrid, ces sorties passent mal. Comme lorsqu’il avait demandé à ses coéquipiers de refuser la haie d’honneur au Barça après la Supercoupe d’Espagne (3-2). En Espagne, son image se fragilise.
Derrière ces excès, une peur persiste. Celle de finir la saison sans titre majeur. Et cette crainte nourrit chaque éclat.