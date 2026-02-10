Insultes envers l’arbitre : pourquoi Mbappé ne devrait pas être sanctionné

Juste après le coup de sifflet de la pause, Mbappé s’emporte. Un hors-jeu sifflé contre lui. Aucune explication du quatrième arbitre, qui refuse d’échanger devant les caméras de DAZN Espagne. Le Français insiste. Rien ne vient.

En quittant la pelouse, agacé, il lâche en français : « Tête de bite, va ». Une phrase entendue. Et largement relayée.

La scène ne s’arrête pas là. Dans le couloir menant aux vestiaires, Mbappé réclame encore des explications. Même silence côté arbitral. Face à Eduardo Camavinga, il sourit jaune et glisse : « C'est trop des bouffons les arbitres, frère ».

Le ton amuse certains. Il choque d’autres. Mais il révèle surtout un malaise profond entre joueurs et arbitres en Liga.