Real Madrid : Mbappé pète un câble et insulte les arbitres en direct

La rencontre Valence - Real Madrid (0-2) devait s’inscrire comme un match de championnat classique. Elle s’est transformée en soirée à double visage. Sur le plan sportif, les Madrilènes ont fait le travail. En coulisses, la tension a pris le dessus. Se rendre à Mestalla ne ressemble jamais à une formalité, encore moins face à un Valence en difficulté mais accrocheur à domicile. Le Real arrive diminué, sans Vinicius Jr ni Rodrygo, deux pièces majeures de son animation offensive. Dès la première période, le manque de repères saute aux yeux. Le jeu manque de liant, les occasions restent rares et la nervosité gagne du terrain.

Après la pause, le Real trouve enfin l’ouverture. Alvaro Carreras débloque la situation et soulage un groupe sous pression. Reste alors à sécuriser le résultat, dans un match haché, où chaque décision arbitrale déclenche des réactions vives sur le terrain comme dans les tribunes.