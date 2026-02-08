Le Real assure l'essentiel et reste dans la roue du Barça

Le Real Madrid a le cuir épais et les nerfs solides. Dans la fournaise de Mestalla, transformée en volcan de colère par un public valencian au bord de la rupture, les Merengues ont assuré l'essentiel en s'imposant sans briller mais avec un pragmatisme redoutable (0-2). Privée de ses joyaux Vinicius et Bellingham, l'équipe d'Alvaro Arbeloa a fait le dos rond, acceptant la grisaille d'un match fermé avant de piquer au vif. Une victoire de "métier" qui permet à la Maison Blanche de coller aux basques du FC Barcelone, tandis que Valence s'enfonce un peu plus dans une crise institutionnelle et sportive profonde.