Incroyable, les prix des places pour le choc PSG-Arsenal flambent !

Paris Saint-Germain vs Arsenal

La fièvre monte à Paris pour PSG-Arsenal : les billets pour ce choc européen s’arrachent à des tarifs hallucinants sur la revente officielle.

Le printemps parisien n’a jamais été aussi vibrant. Entre la chaleur retrouvée, la possible montée du Paris FC en Ligue 1 et le PSG à un pas d’une finale européenne, la capitale vit au rythme du football. Le club de la capitale s’est imposé à Londres face à Arsenal (0-1) en demi-finale aller de Ligue des champions, et la ville entière retient son souffle à l’approche du match retour. Mercredi prochain, le Parc des Princes s’apprête à accueillir une soirée qui pourrait entrer dans la légende.