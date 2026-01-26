Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, Endrick vit un départ tonitruant sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. En France comme en Espagne, son impact ne passe plus inaperçu. Après son triplé retentissant à Metz, la presse ibérique s’enflamme et salue une ascension fulgurante.
"Il déchire en France", la presse espagnole ébahie par les débuts d’Endrick à l'OL
- Getty
Endrick affole l’Espagne après son récital à Metz
La démonstration lyonnaise sur la pelouse du FC Metz (2-5) a dépassé les frontières. Au centre de toutes les attentions, Endrick a signé un triplé qui alimente depuis plusieurs jours les débats en Espagne. À seulement 19 ans, l’attaquant brésilien, arrivé à Lyon début janvier sous la forme d’un prêt du Real Madrid, impose déjà sa patte.
Le journal Marca, référence absolue de la presse sportive espagnole, a consacré un compte-rendu détaillé à la rencontre. Un traitement rarement réservé à un match de Ligue 1. Le message est clair : l’impact d’Endrick ne se limite plus aux statistiques.
- Getty Images
Marca parle d’« Endrickmania » à Lyon
En trois rencontres, le Brésilien affiche un bilan impressionnant : quatre buts, une passe décisive et un penalty obtenu. Dimanche, il a porté l’OL presque à lui seul. Une réussite éclatante qui tranche avec sa situation passée à Madrid, où il avait surtout connu le banc, avec seulement quelques apparitions furtives.
« La ‘Endrickmania’ a officiellement déferlé sur l'Olympique Lyonnais », écrit Marca. Le quotidien madrilène insiste sur sa progression constante : « Il progresse à chaque match et semble sans limites ». Des mots forts, témoins d’un engouement immédiat.
- Getty Images
AS s’enflamme devant un talent hors normes
L’autre grand média sportif de la capitale espagnole n’est pas resté silencieux. AS se montre même encore plus enthousiaste. « Endrick est un scandale », s’exclame le journal. Une formule choc, assumée.
« Avec la vitesse d'un guépard, comme si chaque match était le dernier de sa carrière – une carrière qui ne fait que commencer –, Endrick a une nouvelle fois brillé sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais », analyse AS. Le média salue une « prestation éblouissante, confirmant la réussite de son prêt pour tous ».
La comparaison va plus loin : « Il y avait longtemps que la France n'avait pas vu un talent de ce calibre, un prodige qui laisse la presse sans voix, une force insatiable qui ne se contente jamais d'un seul but ».
- AFP
La télévision et la presse catalane sous le charme
Le phénomène dépasse la presse écrite. Sur le plateau d’El Chiringuito, émission phare en Espagne, un chroniqueur résume la situation sans détour : « Endrick déchire en France ».
En Catalogne aussi, le sujet passionne. Mundo Deportivo observe attentivement l’évolution du Brésilien. « Le Real Madrid se frotte les mains », écrit le quotidien, qui souligne trois objectifs en bonne voie : retrouver la confiance, convaincre Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde et pousser le Real à lui offrir un vrai rôle la saison prochaine.
Le journal nuance toutefois : « Étrangement, il était écarté du onze de départ sous les ordres de Xabi Alonso, mais maintenant qu'il bénéficie d'un temps de jeu régulier, il brille de mille feux, même si le niveau est légèrement inférieur à celui de la Liga ».
- AFP
Sport évoque un prêt idéal
Pour Sport, le constat est sans appel. Endrick apparaît « déchainé ». Le média catalan parle d’une équation parfaite : « Jamais un prêt n'a été aussi parfait que celui d'Endrick. Un joueur en disgrâce, un club qui ne comptait pas sur lui, et un autre qui avait désespérément besoin d'un buteur ».
La conclusion résume l’ambiance : « Lyon se frotte les mains, le Brésilien affiche un large sourire, et au Real Madrid, certains s'arrachent les cheveux tandis que d'autres attendent avec impatience son retour cet été ».
Le Real Madrid devrait être impatient de retrouver sa pépite brésilienne à la fin de la saison. Pour le moment, c’est Lyon qui en profite.