"Il déchire en France", la presse espagnole ébahie par les débuts d’Endrick à l'OL

L’autre grand média sportif de la capitale espagnole n’est pas resté silencieux. AS se montre même encore plus enthousiaste. « Endrick est un scandale », s’exclame le journal. Une formule choc, assumée.

« Avec la vitesse d'un guépard, comme si chaque match était le dernier de sa carrière – une carrière qui ne fait que commencer –, Endrick a une nouvelle fois brillé sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais », analyse AS. Le média salue une « prestation éblouissante, confirmant la réussite de son prêt pour tous ».

La comparaison va plus loin : « Il y avait longtemps que la France n'avait pas vu un talent de ce calibre, un prodige qui laisse la presse sans voix, une force insatiable qui ne se contente jamais d'un seul but ».