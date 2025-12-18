ICONS - Une marche vers la lumière : Franz Beckenbauer et le Mondial 1990

Le nouveau Diego et ses coéquipiers ne proposent pas grand-chose offensivement ce soir-là non plus. Par conséquent, pour la première fois dans l'histoire, une finale de Coupe du Monde se décide sur un penalty. Peut-être plus logique encore : dans un match dominé par les fautes argentines, c'est une non-faute qui amène la décision. Rudi Völler s'écroule sur la jambe tendue de Roberto Sensini dans la surface — un penalty qui ne résisterait pas à la VAR, comme Völler l'admet lui-même aujourd'hui. Il y a une histoire particulière autour du penalty d'Andreas Brehme, qui a été célébré en Allemagne comme en Italie — le Stadio Olimpico était une mer de drapeaux noir-rouge-or et vert-blanc-rouge.

C'est une histoire délicieusement anachronique qui nous en dit long sur le football d'alors : Andreas Brehme ne s'est avancé pour tirer le penalty que parce que Lothar Matthäus ne se sentait pas tout à fait en confiance. La semelle de la chaussure du capitaine s'était cassée en première mi-temps. « Un défaut de matériel. Le crampon pendait sous mon pied. Comme une dent de lait qui ne tient plus qu'à un fil », racontera plus tard Matthäus. Défaut de matériel ? Ou peut-être fatigue du matériel ? Matthäus — qui était pourtant sous contrat avec Puma, son père étant concierge au siège de l'équipementier à Herzogenaurach en Franconie — portait des Adidas Copa Mundial pour l'équipe nationale depuis 1982. À cette époque, les joueurs, du moins en équipe d'Allemagne, n'avaient pas le droit de jouer avec les chaussures de leur choix ou de leurs sponsors. Et l'équipe nationale est le territoire d'Adidas (jusqu'en 2027, où Nike prendra le relais).

Mais revenons à Matthäus et sa Copa Mundial cassée : la chaussure est désormais exposée au Musée du Football Allemand car elle a une autre histoire à raconter. En 1988, elle a même caressé les pieds magiques de Diego Armando Maradona lors d'un match ! L'Argentin avait oublié ses chaussures lors du jubilé de Michel Platini, Matthäus lui avait prêté sa paire de rechange — ces fameuses Copa Mundial qui allaient casser lors de la finale à Rome. Maradona avait une façon spéciale de lacer ses chaussures : il laissait toujours un œillet libre. Matthäus avait laissé les lacets ainsi, s'y était habitué et jouait donc la finale la plus importante de sa vie contre Maradona avec des chaussures qui avaient été lacées par Maradona. Après avoir cassé sa semelle, Matthäus a changé de chaussures à la mi-temps, mais la paire de rechange était une demi-pointure trop grande. Une autre chose difficile à imaginer, près de 35 ans plus tard, quand chaque joueur reçoit trois paires de chaussures pour chaque match amical : vous jouez une finale de Coupe du Monde et l'intendant n'a pas assez de chaussures à votre taille ! Légendaire. Ou pas. Quoi qu'il en soit, Matthäus ne se sent pas tout à fait en confiance dans ces chaussures un peu trop grandes et pas faites à son pied, alors il décide de ne pas tirer le penalty. Andi Brehme s'avance. Il tire le ballon avec une telle précision dans le petit filet gauche que même le tueur de penaltys Sergio Goycochea, dans le but argentin, n'a aucune chance. Brehme se détourne, court en agitant les deux mains de haut en bas devant sa poitrine, saute maladroitement une fois, deux fois, jusqu'à ce que ses coéquipiers l'ensevelissent. Une célébration merveilleusement authentique, merveilleusement spontanée et certainement pas répétée, qui dans les semaines suivantes sera imitée encore et encore sur les terrains de football, et pas seulement par l'auteur de ces lignes.

L'Allemagne est championne du monde. Les joueurs allemands s'étreignent et sautent partout. Maradona pleure. Beckenbauer donne une interview pendant que ses joueurs se préparent pour la cérémonie de remise des prix. Le stade hue les joueurs argentins qui reçoivent leurs médailles. Maradona pleure. De façon persistante. Déchirante. Des femmes en robes blanches fluides portant des sculptures en marbre monstrueuses sur la tête — Romulus et Rémus avec la louve capitoline, le Colisée, etc. — montent sur le podium. Des images folles. Médailles d'or pour les joueurs et entraîneurs allemands. Le trophée de la Coupe du Monde. « Sûrement l'objet le plus embrassé ici dans le stade », commente Karl-Heinz Rummenigge, capitaine lors de la finale perdue de 1986. « Oui, bien sûr, ils n'osent pas encore toucher les dames », plaisante le commentateur Gerd Rubenbauer. Rummenigge rit de ce moment gênant ; tout n'était pas bon dans les années 90. Un spectacle de lumières éblouissant. Les joueurs courent à travers le stade avec le trophée. « Victoire ! » scandent les fans allemands. Sepp Maier, le gardien champion du monde 1974 et désormais entraîneur des gardiens, enregistre tout avec sa caméra Super 8 — ce n'est que 22 ans plus tard que ce documentaire brut sur la Coupe du Monde, simplement intitulé "We are the Champions", célébrera sa première au Festival du film de Berlin. Le Stadio Olimpico est une mer de drapeaux noir-rouge-or et vert-blanc-rouge. Les joueurs sautent. Sautent. Sautent. Exultent. Bodo Illgner porte Icke Häßler sur son dos. Andreas Brehme embrasse le trophée. Et Franz Beckenbauer marche vers la lumière.

Cet épisode fait partie d'Icons — la série spéciale Coupe du Monde de GOAL. Suivez-nous sur votre plateforme de podcast préférée... pour ne manquer aucun épisode.