Hidden Gems FC : Didier Drogba, Luca Toni et les 10 plus grands retardataires de l’histoire du football

Parvenir à se construire une carrière dans le football professionnel relève déjà de l’exploit. Le niveau d’exigence au sommet est tel qu’il est tout simplement impossible de « faire illusion » sur la durée. Tous les joueurs ne sont pas des prodiges précoces à la Lionel Messi ou Lamine Yamal. Pour la majorité, l’accès au très haut niveau demande du temps, de la patience et une maturation progressive.

Et puis, il y a ceux qui prennent tout le monde de court. Des joueurs longtemps considérés comme ordinaires, voire anonymes, avant de se métamorphoser en stars mondiales au cœur ou à la fin de leur vingtaine. Des trajectoires improbables, faites de détours, d’échecs et de persévérance, qui rappellent que le football ne suit pas toujours une ligne droite.

Ci-dessous, GOAL dresse le classement des plus spectaculaires « late bloomers » de l’histoire du jeu, à commencer par une ascension digne d’un conte de fées, des chaînes de production d’usine jusqu’au statut de légende de Premier League…

  • Jamie VardyGetty/GOAL

    10Jamie Vardy

    Libéré à 15 ans par son club formateur de Sheffield Wednesday, Jamie Vardy se retrouve à travailler dans une usine de fibre de carbone tout en gagnant 30 livres par semaine avec Stocksbridge Park Steels. À 23 ans, il a déjà fait une croix sur le football professionnel.

    Tout bascule pourtant à l’été 2010, lorsqu’Halifax Town lui offre une chance. Sa saison prolifique lui ouvre les portes de Fleetwood Town, alors en cinquième division anglaise. Là encore, Vardy frappe fort et, à 25 ans, Leicester City le recrute en Championship.

    La suite appartient à l’histoire. Vardy devient l’un des symboles du titre le plus improbable de l’histoire de la Premier League en inscrivant 24 buts lors de la saison 2015-2016. Il quitte Leicester à l’été 2025 après 200 buts en 500 matches, avant de continuer à faire trembler les filets en Serie A avec Cremonese. S’il existe une preuve qu’il n’est jamais trop tard pour croire en ses rêves, elle s’appelle Jamie Vardy.

  • Luca ToniGetty/GOAL

    9Luca Toni

    À 21 ans, Luca Toni évolue encore en Serie C1. Grand, peu gracieux, jugé limité techniquement, il n’impressionne personne… sauf par sa détermination et son sens du but. Après des passages à Vicenza et Brescia, sa carrière décolle lorsqu’il redescend volontairement en Serie B pour rejoindre Palerme.

    Il y inscrit 30 buts dès sa première saison, puis 20 de plus en Serie A, ce qui lui vaut un transfert à la Fiorentina. Avec la Viola, Toni remporte le Soulier d’or européen (31 buts) avant de devenir champion du monde avec l’Italie en 2006.

    À 30 ans passés, il s’impose encore au Bayern Munich, terminant meilleur buteur de Bundesliga. Et même après 33 ans, Toni continue de marquer partout où il passe. À 38 ans, il devient le plus vieux Capocannoniere de l’histoire de la Serie A avec Vérone (22 buts en 2014-2015). Comme un grand vin italien, Luca Toni s’est bonifié avec le temps.

  • Franck RiberyGetty/GOAL

    8Franck Ribéry

    À deux ans, Franck Ribéry est victime d’un grave accident de voiture qui lui laisse des cicatrices au visage. Un traumatisme pour beaucoup, mais une source de motivation pour lui. « D’une certaine manière, cet accident m’a aidé », confiera-t-il plus tard.

    Avant d’exploser, Ribéry travaille sur des chantiers avec son père. Il rejoint Brest en 2003, puis Marseille en 2005, où il se révèle enfin. À 24 ans, le Bayern Munich le recrute.

    À l’Allianz Arena, Ribéry devient une légende. Son duo avec Arjen Robben marque une époque et contribue au triplé historique de 2013. Cette année-là, il passe tout près du Ballon d’Or. Sa carrière, achevée à 39 ans en 2022, reste le symbole d’une résilience hors norme.

  • Riyad MahrezGetty/GOAL

    7Riyad Mahrez

    Formé dans les divisions inférieures françaises à Quimper puis au Havre, Riyad Mahrez n’était pas destiné à devenir une superstar. Jugé trop frêle, trop individualiste, il persiste malgré tout. À 23 ans, Leicester City lui offre sa chance.

    Mahrez devient rapidement l’un des joueurs les plus imprévisibles de Premier League et un acteur majeur du titre historique de Leicester en 2016, avec 17 buts. « Mahrez joue comme dans le football de rue, et c’est un compliment », dira Claudio Ranieri.

    Après un transfert à Manchester City, l’Algérien empile les trophées, dont la Ligue des champions. À 34 ans, il continue de briller en Arabie saoudite avec Al-Ahli.

  • Emiliano-MartinezGetty/GOAL

    6Emiliano Martinez

    Emiliano Martínez incarne la patience à l’état pur. Longtemps remplaçant à Arsenal, enchaînant les prêts, le gardien argentin envisage même d’arrêter le football.

    Sa carrière bascule en 2020, lorsqu’il profite de la blessure de Bernd Leno pour s’imposer. À 28 ans, il rejoint Aston Villa et devient l’un des meilleurs gardiens de Premier League.

    Dans la foulée, il s’installe en sélection argentine et remporte deux Copa América ainsi que la Coupe du monde, en étant décisif à chaque fois. Ses arrêts, ses provocations et ses nerfs d’acier font désormais partie de la légende du football moderne.

  • N'Golo KantéGetty/GOAL

    5N'Golo Kanté

    Le transfert de N’Golo Kanté à Leicester à l’été 2015 est passé presque inaperçu. À 24 ans, le milieu défensif ne comptait qu’une seule saison de Ligue 1 avec Caen. Très vite pourtant, Claudio Ranieri comprend qu’il a mis la main sur un phénomène. « Quand je le vois courir, on dirait qu’il joue pour deux », glisse alors l’Italien.

    Si d’autres ont attiré davantage la lumière lors du titre historique de Leicester, aucun joueur n’a autant donné que Kanté. L’histoire se répète dès son arrivée à Chelsea en 2016 : champion d’Angleterre dès sa première saison à Stamford Bridge. Même après son départ en Arabie saoudite, alors que beaucoup pensaient ses jambes usées, Kanté force le respect par son abattage à Al-Ittihad et obtient un retour en équipe de France pour l’Euro 2024.

    Discret, humble, unanimement respecté, Kanté incarne mieux que quiconque l’idée qu’avec l’état d’esprit adéquat, rien n’est impossible.

  • Miroslav KloseGetty/GOAL

    4Miroslav Klose

    Avant d’entrer dans l’histoire du football, Miroslav Klose était apprenti charpentier. Sa carrière professionnelle ne démarre réellement qu’en 1999, à 21 ans, lorsque Kaiserslautern lui offre sa chance.

    En Allemagne, l’attaquant ne descend jamais sous la barre des dix buts par saison et affine sa réputation à Brême, avant de rejoindre le Bayern Munich en 2007. Klose devient alors une référence mondiale, notamment grâce à son jeu de tête : près de la moitié de ses 16 buts en Coupe du monde sont inscrits de la tête, un talent qu’il attribuait à sa mère, ancienne handballeuse.

    Modèle de professionnalisme et d’humilité, Klose poursuit sa carrière jusqu’à presque 38 ans, devenant également une figure respectée à la Lazio. Un parcours exemplaire, bâti sur la patience et la constance.

  • Olivier GiroudGetty/GOAL

    3Olivier Giroud

    Pendant longtemps, Olivier Giroud a été jugé trop lent, trop limité pour viser le très haut niveau. Il ne découvre la Ligue 1 qu’à l’approche de ses 24 ans. Le pari de Montpellier, qui le recrute à Tours, s’avère pourtant gagnant : Giroud termine meilleur buteur et mène le club héraultais à un titre de champion de France totalement inattendu en 2012.

    Direction Arsenal ensuite, où il subit parfois les critiques mais s’impose peu à peu comme un joueur clé. En équipe de France, Didier Deschamps lui fait une confiance totale. Champion du monde en 2018, Giroud devient à 36 ans le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

    Finalement, Arsène Wenger avait raison : Giroud est de ces joueurs qui s’améliorent avec le temps

  • Virgil van DijkGetty/GOAL

    2Virgil van Dijk

    Difficile à imaginer aujourd’hui, mais Virgil van Dijk a été jugé insuffisamment fort physiquement et techniquement par Willem II, qui le libère après plus de dix ans de formation. Groningen saisit l’opportunité en 2010 et lance la carrière du défenseur.

    Après s’être imposé en Eredivisie puis au Celtic Glasgow, Van Dijk attire l’attention en Premier League à Southampton. Liverpool finit par débourser 75 millions de livres en janvier 2018. Un investissement colossal, mais rapidement justifié.

    À Anfield, Van Dijk devient le défenseur le plus dominant du monde, pilier de titres en Premier League et en Ligue des champions. Son importance est telle qu’il obtient un nouveau contrat à 33 ans après avoir conduit les Reds à un 20e titre national. Un destin forgé à force de résilience.

  • Didier DrogbaGetty/GOAL

    1Didier Drogba

    Didier Drogba ne débute en Ligue 1 qu’à 24 ans. Avant cela, rien ne laissait présager un tel destin : étudiant en comptabilité, souvent blessé, son parcours semblait voué à rester modeste. Tout change à Guingamp, puis surtout à Marseille, où il explose au Vélodrome avec 32 buts en 55 matches.

    Son transfert à Chelsea pour 24 millions de livres surprend, mais José Mourinho n’a aucun doute. « Je ne l’ai pas signé pour ce qu’il était, mais pour ce qu’il allait devenir », expliquera le Portugais.

    La suite lui donne raison. Drogba devient une légende à Stamford Bridge, héros de la finale de Ligue des champions 2012 face au Bayern. Il met un terme à sa carrière en 2018, à 40 ans, laissant derrière lui l’un des plus beaux exemples de “late bloomer” de l’histoire du football.

