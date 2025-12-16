Hidden Gems FC : Didier Drogba, Luca Toni et les 10 plus grands retardataires de l’histoire du football

Libéré à 15 ans par son club formateur de Sheffield Wednesday, Jamie Vardy se retrouve à travailler dans une usine de fibre de carbone tout en gagnant 30 livres par semaine avec Stocksbridge Park Steels. À 23 ans, il a déjà fait une croix sur le football professionnel.

Tout bascule pourtant à l’été 2010, lorsqu’Halifax Town lui offre une chance. Sa saison prolifique lui ouvre les portes de Fleetwood Town, alors en cinquième division anglaise. Là encore, Vardy frappe fort et, à 25 ans, Leicester City le recrute en Championship.

La suite appartient à l’histoire. Vardy devient l’un des symboles du titre le plus improbable de l’histoire de la Premier League en inscrivant 24 buts lors de la saison 2015-2016. Il quitte Leicester à l’été 2025 après 200 buts en 500 matches, avant de continuer à faire trembler les filets en Serie A avec Cremonese. S’il existe une preuve qu’il n’est jamais trop tard pour croire en ses rêves, elle s’appelle Jamie Vardy.