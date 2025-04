C. Ancelotti

FC Barcelone vs Real Madrid

Coach blaugrana, Hansi Flick nourrit les espoirs d'un Barça en quête d'une fin de saison historique face à un Real sous tension.

Avant que le ballon ne roule ce samedi soir à Séville, l’ambiance est électrique. Entre polémiques arbitrales et enjeux sportifs colossaux, cette finale de Coupe du Roi promet d’être bien plus qu’un simple Clasico. Et dans ce contexte bouillant, Hansi Flick, fidèle à sa réputation, s’avance avec une statistique impressionnante qui fait trembler Madrid.