Guerre des mots : Lamine Yamal lance un missile sur le Real Madrid !

La pépite du Barça, Lamine Yamal, ne mâche pas ses mots ! Sa dernière sortie sur le Real Madrid va faire grincer des dents chez les Merengue...

À seulement 17 ans, et avec déjà plus de 100 apparitions sous le maillot du FC Barcelone, Lamine Yamal n'en finit plus d'impressionner l'Europe du football. Auteur d'une saison stratosphérique (21 buts, 25 passes décisives), il a été l'un des grands artisans de la domination catalane sur le Real Madrid, contribuant à la conquête de la Liga, de la Copa del Rey et de la Supercoupe d'Espagne face à l'éternel rival. Mais au-delà des trophées, c'est une satisfaction plus personnelle, un rêve d'enfance, que la jeune star a confié, avec une pointe de provocation qui ne manquera pas de faire réagir à Madrid.