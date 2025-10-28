Haaland dependency GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Guardiola doit trouver des buteurs : City ne peut plus compter que sur Haaland

Manchester City a longtemps prospéré grâce à un collectif offensif prolifique, mais la saison 2025-2026 révèle une dépendance alarmante envers Erling Haaland. Le Norvégien a marqué lors de 12 matches consécutifs avant qu'Aston Villa ne le musèle dimanche, exposant les limites d'une équipe qui ne marque plus que par son avant-centre. Avec 11 buts en championnat contre seulement quatre coéquipiers ayant trouvé le chemin des filets, City est cinquième, à six points d'Arsenal. Pep Guardiola doit urgemment trouver des solutions offensives alternatives s'il veut reconquérir le titre. Analyse d'une fragilité inquiétante.

« Donnez le ballon à Erling Haaland et il marquera » s'était avéré une tactique plutôt efficace pour Manchester City au cours des deux derniers mois, mais Aston Villa en a exposé les failles. Les Villans ont trouvé un moyen d'émousser les armes du Norvégien dimanche, mettant fin à sa série de 12 matches consécutifs avec au moins un but en club et en sélection, tout en devenant la première équipe à garder sa cage inviolée contre l'équipe de Pep Guardiola en neuf rencontres.

Villa est loin d'être la seule formation à avoir remarqué que stopper Haaland signifie stopper City cette saison, mais ils ont été les premiers à mener leur plan à bien. Il faut dire que l'équipe d'Unai Emery a eu un peu de chance, et un autre jour Haaland aurait pu marquer. Pourtant, le Norvégien a tiré directement sur Emi Martinez après avoir été servi par Bernardo Silva avant de placer une tête tardive directement dans les gants du gardien argentin. Il a même réussi à trouver le filet dans les derniers instants, percutant le poteau au passage, mais le but a été annulé pour un hors-jeu marginal contre Omar Marmoush.

C'était un rappel que, contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant les séries de forme époustouflantes tout au long de sa carrière, Haaland ne marque pas tout le temps et ne peut pas être attendu à le faire non plus. Et à moins que City ne trouve un plan de secours, ils ne pourront pas reconquérir le titre.

    Le diagnostic de Guardiola

    Le diagnostic de Guardiola après le match était que City n'avait pas mal joué et avait simplement échoué à concrétiser ses occasions : « C'était juste la finition. Mettre le ballon au fond. Nous avons fait un match plus que bon, nous avons été impressionnants. Nous avons joué contre une très bonne équipe. Dix-huit tentatives, pas mal, en général un match difficile, de petits détails. L'esprit dans l'équipe était vraiment, vraiment bon. Nous avons juste raté la dernière action pour mieux tirer, pour mieux centrer. »

    Le patron de Villa, Emery, a quant à lui déclaré que son équipe « avait besoin de tout pour l'arrêter » lorsqu'on lui a demandé comment ils avaient neutralisé Haaland. L'entraîneur a adopté une approche physique, ajoutant plus de taille au milieu de terrain avec Amadou Onana aux côtés de Boubacar Kamara tout en encourageant ses défenseurs centraux Ezri Konza et Pau Torres à doubler sur le Norvégien, qui n'a eu que quatre touches dans la surface adverse. C'est une approche que de nombreux managers ont adoptée auparavant, seulement pour voir les autres stars de City capitaliser sur l'espace supplémentaire. Mais cela ne s'est pas produit dimanche.

    Les chiffres ne mentent pas

    La moitié des 18 tentatives de City a été bloquée par la défense obstinée de Villa. Sur les neuf tentatives qui se sont dirigées vers le but, Haaland en a eu trois, les cadrant toutes. Josko Gvardiol et Tijjani Reijnders ont tous deux raté la cible à deux reprises tandis que Matheus Nunes a également eu un tir dévié, et le seul autre joueur à avoir réellement testé Martinez en plus d'Haaland était Savinho. Bernardo Silva et Oscar Bobb n'ont eu aucune tentative, tout comme Jeremy Doku, qui a obtenu plus d'une demi-heure depuis le banc.

    Donc, si Guardiola estimait que le seul problème était que son équipe ne mettait pas le ballon au fond, alors seuls Haaland et Savinho étaient à blâmer. Cela semble injuste, et au lieu de cela, l'entraîneur doit s'assurer que d'autres joueurs assument également le fardeau de marquer. La tendance à tout laisser à Haaland n'a pas commencé à Villa Park. Lorsque Bernardo a marqué le deuxième but de City contre Villarreal en Ligue des champions mardi, il a interrompu une série de huit buts consécutifs qui avaient été inscrits par Haaland.

    Le dernier joueur autre qu'Haaland à avoir marqué pour City en championnat était Maxime Esteve de Burnley il y a un mois. Cela nous amène à un fait gênant concernant le deuxième meilleur buteur de City derrière Haaland en matches de championnat : c'est Esteve, qui a marqué deux buts contre son camp lorsque City a écrasé les Clarets 5-1. Alors qu'Haaland trône en tête avec 11 buts en Premier League, seulement quatre de ses coéquipiers ont réussi à marquer. Phil Foden, Rayan Cherki, Reijnders et Nunes sont les chanceux à avoir trouvé le chemin des filets, tandis qu'aucun des deux ailiers principaux de l'équipe, Savinho et Doku, n'a marqué. Foden et Doku, quant à eux, sont les seuls joueurs en dehors d'Haaland à avoir marqué lors des trois matches de Ligue des champions de City à ce jour.

    L'ombre du triplé plane

    Haaland qui surpasse largement ses coéquipiers au tableau des buteurs n'est pas un phénomène nouveau. Lors de sa première saison à City, il a marqué 36 buts record en Premier League et 52 franchement ridicules toutes compétitions confondues. Mais malgré le fait que ce soit sa campagne la plus brutale à ce jour, il ne le faisait pas tout seul. En fait, City a remporté le triplé parce que tous les autres gros calibres avaient également eu des campagnes retentissantes.

    Six autres joueurs ont marqué au moins cinq buts en championnat, Foden en inscrivant 11 et Julian Alvarez neuf. Ilkay Gündogan en a obtenu huit et Kevin De Bruyne sept, ainsi qu'une tonne de passes décisives. Haaland est resté muet lors des finales de la FA Cup et de la Ligue des champions, mais City a quand même remporté les trophées grâce à Gündogan et Rodri qui ont marqué à Wembley et au stade Atatürk, respectivement.

    Lorsque City a remporté un quatrième titre consécutif la saison suivante, les coéquipiers d'Haaland ont encore réduit le fardeau sur lui. Ses 28 buts ont suffi pour lui valoir un deuxième Soulier d'or, mais Foden est monté en puissance avec 19 réalisations, Alvarez en a obtenu 11 et même Rodri, ostensiblement un milieu défensif, en a marqué huit. Les adversaires savaient que si Haaland ne les battait pas, quelqu'un d'autre le ferait.

    Une dépendance malsaine

    Ce n'est plus le cas. Au cours des deux dernières saisons, City est devenu de plus en plus dépendant d'Haaland et cela ne leur a pas bien réussi. Leurs deuxièmes meilleurs buteurs la saison dernière, quand ils n'ont pas réussi à remporter un trophée majeur pour la première fois en huit ans, étaient Foden et Marmoush, qui ont inscrit seulement sept buts en championnat contre 22 pour Haaland. Comparez cela avec Luis Díaz marquant 13 buts et Cody Gakpo 10 pour Liverpool, même si Mohamed Salah a fait l'essentiel de leur production offensive avec 27 réalisations.

    L'écart entre Haaland et tous les autres cette saison s'est encore creusé, et City est actuellement dans une position pire qu'à la même période de la dernière campagne, qu'ils ont terminée avec leur plus petit total de points depuis la première saison de Guardiola en 2016-2017 tout en perdant neuf matches. City n'avait laissé filer que quatre points lors de ses neuf premiers matches de la saison dernière, moment où ils étaient en tête du classement, et étaient invaincus. Ce terme, ils ont laissé échapper 11 points et perdu trois fois, un tiers de leurs matches. Ils sont cinquièmes au classement, à égalité de points avec Manchester United dont ils se délectaient de la chute, tandis qu'ils sont à six points des leaders Arsenal.

    Trouver des solutions rapidement

    Guardiola s'est moqué la semaine dernière de la propension des médias anglais à tirer des conclusions hâtives, citant le fait qu'ils avaient écarté les chances de titre de City après trois matches cette saison avant de déclarer que la défense du titre de Liverpool était pratiquement terminée après la propre série médiocre des Reds. Après la défaite contre Villa, il a souligné qu'il y aura encore beaucoup de rebondissements à venir.

    « D'après mon expérience, la saison est si longue. Si longue. J'étais inquiet avant la trêve internationale de septembre quand nous étions quatorzièmes au classement et qu'ils étaient sept ou huit points devant. Notre travail n'est pas de regarder le classement. S'ils gagnent tous leurs matches et remportent la Premier League, félicitations à eux, c'est tout ce que nous pouvons faire. Mais j'ai le sentiment que l'équipe est vivante, l'équipe est bonne. »

    City a déjà comblé des déficits plus importants que six points auparavant, mais s'ils veulent finir par récupérer leur couronne, ils devront trouver un moyen de gagner qui n'implique pas qu'Haaland fasse tout le travail lourd. Guardiola avait autrefois qualifié Tottenham de « l'équipe d'Harry Kane », provoquant une réaction furieuse de l'alors patron des Spurs Mauricio Pochettino. Désormais, son équipe risque d'être surnommée « l'équipe d'Erling Haaland », et à moins que cela ne change, ils remporteront autant de trophées que Tottenham pendant cette période : aucun.

