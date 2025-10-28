Guardiola doit trouver des buteurs : City ne peut plus compter que sur Haaland

« Donnez le ballon à Erling Haaland et il marquera » s'était avéré une tactique plutôt efficace pour Manchester City au cours des deux derniers mois, mais Aston Villa en a exposé les failles. Les Villans ont trouvé un moyen d'émousser les armes du Norvégien dimanche, mettant fin à sa série de 12 matches consécutifs avec au moins un but en club et en sélection, tout en devenant la première équipe à garder sa cage inviolée contre l'équipe de Pep Guardiola en neuf rencontres.

Villa est loin d'être la seule formation à avoir remarqué que stopper Haaland signifie stopper City cette saison, mais ils ont été les premiers à mener leur plan à bien. Il faut dire que l'équipe d'Unai Emery a eu un peu de chance, et un autre jour Haaland aurait pu marquer. Pourtant, le Norvégien a tiré directement sur Emi Martinez après avoir été servi par Bernardo Silva avant de placer une tête tardive directement dans les gants du gardien argentin. Il a même réussi à trouver le filet dans les derniers instants, percutant le poteau au passage, mais le but a été annulé pour un hors-jeu marginal contre Omar Marmoush.

C'était un rappel que, contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant les séries de forme époustouflantes tout au long de sa carrière, Haaland ne marque pas tout le temps et ne peut pas être attendu à le faire non plus. Et à moins que City ne trouve un plan de secours, ils ne pourront pas reconquérir le titre.