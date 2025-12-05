Mondial 2026 : les 10 plus belles affiches du premier tour

Le verdict est tombé ce vendredi 5 décembre et il a dépassé nos espérances les plus folles. Si la nouvelle formule à 48 équipes pouvait laisser craindre une dilution du niveau, le tirage au sort nous a offert tout le contraire : des revanches historiques, des chocs de cultures et des duels de légendes dès la phase de groupes. Alors que certains barragistes doivent encore valider leur ticket en mars, les grandes lignes sont tracées. Préparez vos agendas, voici les 10 matchs pour lesquels il faudra absolument poser un jour de congé.

1. France – Sénégal : le poids de l'histoire (Groupe I)

C'est l'histoire qui bégaye et qui nous ramène 24 ans en arrière, à ce fameux jour de 2002 où les Lions de la Teranga avaient fait chuter les champions du monde français en ouverture. Au-delà de la revanche sportive, ce match est un duel fraternel, une réunion de famille parfois tumultueuse tant les liens entre les deux sélections sont étroits. Pour les Bleus de Didier Deschamps, qui vivra sa dernière compétition à la tête des Bleus, c'est un test de caractère immense d'entrée de jeu. Pour le Sénégal, c'est l'occasion de prouver qu'il est bien la locomotive du football africain capable de regarder la France dans les yeux sans complexe.

2. France – Norvège : le duel des rois (Groupe I)

Dans le même groupe, le destin nous offre l'affiche individuelle de la décennie : Kylian Mbappé face à Erling Haaland. C'est le choc des titans, l'opposition de deux mondes. La vitesse supersonique et la percussion du Français contre la puissance brute et l'instinct de tueur du "Cyborg" norvégien. Les deux réalisent d'ailleurs un début de saison exceptionnel et sont les favoris pour la conquête du Ballon d'Or 2026 (avec Harry Kane). Mais réduire ce match à ce duel serait une erreur : la Norvège n'est plus une petite nation, c'est une machine de guerre collective capable de punir n'importe quelle défense. Ce match ne décidera pas seulement de la première place, il marquera les esprits pour la suite de la compétition.

3. Maroc – Brésil : la confirmation de Tanger (Groupe C)

Oubliez le complexe d'infériorité. Depuis leur victoire de prestige à Tanger en mars 2023 (2-1), les Lions de l'Atlas savent qu'ils peuvent battre la Seleção. Ce match sera un sommet technique et une fête populaire incroyable en tribunes. Le Maroc, avec son jeu léché et sa discipline tactique, va défier le "Jogo Bonito" brésilien sur son propre terrain : celui de la créativité. Pour les Brésiliens, c'est un piège absolu face à une équipe qui a aussi une revanche historique à prendre sur le Mondial 1998.

Getty Images

4. Angleterre – Croatie : le classique moderne (Groupe L)

C'est devenu un classique du football européen. La Croatie avait brisé le rêve anglais en demi-finale 2018 ; l'Angleterre avait répondu à l'Euro 2020. Aujourd'hui, c'est une opposition de générations fascinante. La "vieille garde" croate, toujours emmenée par l'éternel Luka Modric, va tenter de donner une leçon de gestion au milieu de terrain face à la fougue de la jeunesse anglaise (Bellingham, Foden, Saka). L'Angleterre devra se méfier : on n'enterre jamais la Croatie avant le coup de sifflet final.

5. Algérie – Argentine : le frisson technique (Groupe J)

C'est l'affiche romantique par excellence. Deux peuples qui vivent le football avec une passion dévorante et irrationnelle. Sur le terrain, ce sera un régal pour les yeux : la vista argentine contre la virtuosité technique des Fennecs. Pour Riyad Mahrez (s'il est de la partie) et ses héritiers, c'est le match d'une vie : défier les champions du monde en titre. L'Algérie, souvent transcendée face aux gros, n'aura rien à perdre. Un match qui peut basculer sur un éclair de génie, d'un côté comme de l'autre.

6. Allemagne – Côte d'Ivoire : le choc des puissances (Groupe E)

C'est une opposition de styles prometteuse entre l'intensité du "Gegenpressing" allemand et la puissance athlétique des Éléphants. Mais ce match aura une saveur particulière pour Sébastien Haller. L'attaquant ivoirien, héros de Dortmund après avoir vaincu la maladie, affrontera le pays où il a vaincu sa maladie. Un match qui s'annonce ouvert, physique et spectaculaire, où les défenses risquent de souffrir face à deux attaques de feu.

7. Espagne – Uruguay : la guerre des styles (Groupe H)

Le Tiki-Taka face à la Garra Charrúa. La possession espagnole va se heurter au mur d'agressivité et d'intensité uruguayen. C'est un test grandeur nature pour la jeune garde espagnole (Yamal, Pedri) : sauront-ils résister à la pression physique et au vice des Sud-Américains ? C'est le genre de match qui se gagne autant avec les pieds qu'avec les nerfs.

8. Pays-Bas – Japon : ça va aller vite (Groupe F)

Attachez vos ceintures, pas de temps mort à prévoir. Les Pays-Bas et leur football total revisité affrontent le Japon, l'équipe la plus disciplinée et explosive en transition rapide. Les Nippons ont déjà fait tomber l'Allemagne et l'Espagne en 2022 avec cette recette. Ce sera un duel tactique de haut vol : comment déséquilibrer un bloc japonais qui bouge comme un seul homme sans se faire punir en contre ?

9. Portugal – Colombie : le spectacle total (Groupe K)

Pour les amateurs de football offensif, c'est l'affiche rêvée. D'un côté, la richesse de l'effectif portugais avec ses ailiers de génie (Leão, Bernardo Silva et le vieux briscard CR7) ; de l'autre, la folie colombienne emmenée par Luis Diaz. La Colombie est revenue à un niveau effrayant et ne ferme jamais le jeu. Ça sent le match "box-to-box" avec une pluie d'occasions et, espérons-le, de buts.

10. Belgique – Égypte : le piège des Pharaons (Groupe G)

Kévin De Bruyne contre Mohamed Salah. Deux légendes qui sont dans l'ultime phase de leur carrière et qui se retrouvent pour un dernier duel au sommet. Pour la Belgique, c'est le match piège absolu. L'Égypte est une équipe difficile à manœuvrer, capable de piquer sur des contres assassins grâce à la vitesse de sa vedette. Une opposition de styles parfaite pour clore ce top 10.

Et en bonus : si l'Italie passe ses barrages, elle pourrait retrouver la Suisse dans le Groupe B. Une revanche explosive après les qualifications du Mondial 2022 qui avaient tourné au cauchemar pour la Nazionale.