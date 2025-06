Gros clash entre Lionel Messi et James Rodriguez : "Tu as dit qu'on a été aidé en finale"

Messi n’a pas digéré certaines critiques. Mardi à ce mercredi, il a tenu à remettre les pendules à l’heure face à un James Rodriguez abasourdi.

Alors que le choc entre l’Argentine et la Colombie a tourné au match électrique, c’est surtout l’après-coup qui a marqué les esprits. Au cœur de l’Estadio Monumental de Buenos Aires, la tension était palpable bien avant le coup de sifflet final. Et elle a franchi un nouveau cap dans les minutes qui ont suivi, avec une scène saisissante entre Lionel Messi et James Rodriguez. L’échange, filmé par les caméras argentines, a mis en lumière des rancœurs profondes. L’un des plus grands joueurs de l’histoire n’a visiblement pas apprécié des propos tenus il y a quelques mois.