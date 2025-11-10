Gerard Piqué, le "Rebelle" : Portrait d'un entrepreneur qui agace autant qu'il fascine

Bien que 90% des votants aient choisi le "oui", le référendum fut un échec, non reconnu par Madrid. Pour Piqué, qui se dit à la fois "fier d'être catalan" mais aussi "espagnol", l'issue fut amère. En s'engageant publiquement pour le droit de vote, il est devenu l'un des visages de la cause indépendantiste, et l'a payé cher. Lors du premier entraînement public de la Roja suivant le scrutin, en préparation d'un match de qualification pour la Coupe du Monde, le stade s'est rempli d'insultes et de sifflets. Des pancartes "Piqué, hau ab !" ("Piqué, dégage") ont fleuri. La séance fut interrompue après seulement 20 minutes, l'ambiance étant devenue trop hostile.

La veille, il avait proposé, en larmes, sa démission au sélectionneur Julen Lopetegui, qui l'avait refusée. Piqué a donc fait face à la presse, refusant de jeter de l'huile sur le feu. « Je ne vais pas disparaître par la petite porte », a-t-il assuré, tout en se gardant de se positionner politiquement. « Nous, footballeurs, sommes des figures mondiales, nous ne pouvons pas prendre parti. Dans cette situation politique difficile, le dialogue est la seule voie. » Il n'empêche : l'icône du Barça s'est souvent retrouvée "entre deux mondes", prise en tenaille entre ses convictions et son rôle au sein de la sélection nationale.