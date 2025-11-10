Oliver Maywurm

Correspondant football allemand et européen

Rédacteur GOAL DE / SPOX

📝 Bio: J’ai grandi près de la belle Trèves, la plus ancienne ville d’Allemagne. Après des études de germanistique, j’ai effectué un stage chez GOAL et j’ai suffisamment bien travaillé pour pouvoir ensuite faire mon stage de formation à Munich. Depuis 2017, je suis rédacteur chez GOAL et SPOX.

⚽ Comment je suis arrivé au football :

Autant que je me souvienne, le jeune Lars Ricken au milieu des années 90 était le premier héros de mon enfance. La victoire de l’Allemagne à l’Euro 1996, le premier grand tournoi que j’ai suivi consciemment, a scellé mon amour pour le football.

🎯 Principaux axes de mon travail :

Recherche et rédaction d’actualités (surtout les transferts)

Délégation d’articles SEO

🌟 Mes moments de football préférés :

Le but en or d’Oliver Bierhoff à la finale de l’Euro 1996, le but décisif de Mario Götze en finale de la Coupe du Monde 2014. Et moins évident mais tout aussi marquant : À sept ans, voir au stade comment notre Eintracht Trier éliminait le tenant du titre de la Coupe UEFA, Schalke, puis le tenant du titre de la Ligue des champions, le Borussia Dortmund, en DFB-Pokal.