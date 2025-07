France - Angleterre (2-1) : Les Bleues frappent un grand coup d'entrée !

Quel exploit ! Les Bleues font tomber l'Angleterre (2-1), championne d'Europe en titre, pour leur entrée à l'Euro ! Grosse performance !

Un coup de tonnerre pour débuter l'Euro et marquer les esprits. L'Équipe de France a frappé un immense coup d'entrée en faisant tomber l'Angleterre (2-1), championne d'Europe en titre et grande favorite de la compétition. Au terme d'une performance pleine de maîtrise, de caractère et d'éclairs de génie, les Bleues ont envoyé un message fort au reste du continent. Ce succès de prestige valide aussi les choix forts et critiqués de leur sélectionneur, Laurent Bonadei, et lance de la plus belle des manières la quête d'un sacre continental qui fuit tant la France.