Finalissima 2026 : le Qatar accueillera le grand affrontement entre l'Espagne et l'Argentine

Le ministre des Sports et de la Jeunesse et président du LOC, S.E. Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, a déclaré : "Le Qatar est fier d'accueillir ce prestigieux match entre deux champions. Nous avons un historique de la réalisation d'événements sportifs de classe mondiale, offrant une expérience exceptionnelle aux fans, supporters et médias. Accueillir Finalissima 2026 démontre encore une fois la confiance que nos partenaires continuent d'accorder au Qatar."

À propos de l'accueil de cet événement grandiose par le Qatar, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a déclaré : "Ce match symbolise l'unification de deux continents de football et montre la portée mondiale de notre sport dans un tel événement prestigieux. Nous attendons avec impatience une soirée inoubliable de football d'élite et de célébration internationale."

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a ajouté : "Ce match de gala est plus qu'une compétition, c'est un symbole de collaboration et de respect entre les confédérations, et une opportunité pour les fans de profiter d'une occasion véritablement historique."