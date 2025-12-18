Qatar Supreme Committee
Finalissima 2026 : le Qatar accueillera le grand affrontement entre l'Espagne et l'Argentine
Le Qatar accueillera le Clash des Titans
Le Qatar, qui a accueilli la Coupe du Monde 2022, se prépare à accueillir la Finalissima masculine 2026 au stade emblématique de Lusail le 27 mars 2026. L'affiche verra les champions d'Europe, l'Espagne, affronter les champions sud-américains, l'Argentine, dans un affrontement très attendu entre les détenteurs de titres continentaux. Pour les champions du monde, l'Argentine, ce match représente un retour symbolique sur les lieux de leur victoire exaltante contre la France lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, où La Albiceleste a mis fin à une attente de 36 ans pour reconquérir le prix le plus convoité du football.
"Qatar fier d'accueillir le prestigieux match"
Le ministre des Sports et de la Jeunesse et président du LOC, S.E. Sheikh Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, a déclaré : "Le Qatar est fier d'accueillir ce prestigieux match entre deux champions. Nous avons un historique de la réalisation d'événements sportifs de classe mondiale, offrant une expérience exceptionnelle aux fans, supporters et médias. Accueillir Finalissima 2026 démontre encore une fois la confiance que nos partenaires continuent d'accorder au Qatar."
À propos de l'accueil de cet événement grandiose par le Qatar, le président de l'UEFA Aleksander Ceferin a déclaré : "Ce match symbolise l'unification de deux continents de football et montre la portée mondiale de notre sport dans un tel événement prestigieux. Nous attendons avec impatience une soirée inoubliable de football d'élite et de célébration internationale."
Le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a ajouté : "Ce match de gala est plus qu'une compétition, c'est un symbole de collaboration et de respect entre les confédérations, et une opportunité pour les fans de profiter d'une occasion véritablement historique."
Le Qatar, le centre du football mondial
L'organisation de la Finalissima 2026 intervient après une saison de football record livrée par le LOC à la fin de 2025, qui a mis en avant les capacités organisationnelles exceptionnelles du pays et la confiance de la communauté internationale de football dans sa capacité à organiser des événements de football de classe mondiale.
Cela inclut l'accueil par le Qatar de la première Coupe du Monde U-17 de la FIFA à 48 équipes, qui a vu 104 matchs se jouer en un seul lieu, ainsi que la Coupe du Golfe U-17 de l'AGCFF. Le Qatar accueille également la Coupe du Golfe des moins de 23 ans Qatar 2025, tout en organisant simultanément les trois derniers matchs de la Coupe Intercontinentale de la FIFA Qatar 2025™ pendant les jours de repos de la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2025, qui doit se conclure le 18 décembre.
Qu'est-ce que le Qatar propose ?
Avec une infrastructure de classe mondiale, des installations exceptionnelles et un historique prouvé en tant que centre pour le football d'élite, le Qatar offre un lieu idéal pour la Finalissima 2026, qui verra le duel entre Lamine Yamal et Lionel Messi, tandis que sa position stratégique offre des opportunités de diffusion en prime time pour les audiences mondiales.
