L’Uruguayen colmate toutes les brèches pour Ancelotti. Sans lui, les Merengues ne seraient pas encore en lice pour un triplé cette saison.

Federico Valverde n’aurait jamais dû jouer le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City, il y a trois semaines. Touché à la cuisse gauche, l’Uruguayen était diminué. Mais malgré un temps de jeu déjà supérieur à celui de n’importe quel autre Madrilène cette saison, il a livré une performance dont peu sont capables.

Aligné dans un poste inhabituel de latéral droit, auquel il s’adapte rapidement, Valverde a arpenté son couloir avec la même intensité qu’à son habitude, couvrant chaque mètre carré avec l’énergie d’un joueur prêt à tout donner pour son équipe. Il a dû recevoir des injections pour tenir son rang.

On a tendance à glorifier ce type de sacrifice. Il y a un attrait certain à voir un joueur se mettre au service du collectif, là où d’autres auraient sans doute préféré s’économiser ou ménager leur effort. Mais Valverde ne se limite pas à cela.

Il y a les infatigables coureurs, et il y a ces talents capables de renoncer à leurs préférences, à leur poste de prédilection et à leur potentiel maximal pour permettre à leur équipe d’élever son niveau. C’est ce rôle que remplit Valverde – et ce, depuis un bon moment.

Difficile de dire avec certitude quel est son meilleur poste. Pour certains, il est le Steven Gerrard que le Real Madrid attendait depuis toujours. Pour d’autres, il est un James Milner de très haut niveau.

Quoi qu’il en soit, il s’intègre parfaitement à cette équipe où les individualités peinent parfois à se fondre dans le collectif. Là où d’autres rechignent à sortir de leur zone de confort, Valverde exécute les consignes sans broncher – et même plus encore. Il est le lien essentiel dans un Real Madrid construit autour des égos.