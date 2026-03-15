Explications : pourquoi Lionel Messi n'a pas disputé le dernier match de l'Inter Miami en MLS

Malgré les points perdus en MLS, l'Inter Miami ne cache pas son envie de remporter la Concacaf Champions Cup. Cette compétition offre une voie vers la reconnaissance mondiale, et Mascherano a déjà souligné l'importance de ce trophée pour l'héritage grandissant du club. Il reste toutefois prudent, craignant que la quête d'un seul trophée ne détourne l'attention des objectifs généraux de la saison.

«Nous ne sommes pas une équipe qui choisit les compétitions auxquelles elle participe ; nous sommes tenus de disputer chacune d’entre elles », a déclaré l’entraîneur en début de semaine. « Il est clair que la Ligue des champions est la seule compétition à laquelle le club participe habituellement et qui nous manque, et cela suscite beaucoup d’enthousiasme chez nous tous. Mais nous ne devons pas laisser cela devenir une obsession. C’est une chose d’être enthousiaste, c’en est une autre d’être obsédé. »