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Explications : pourquoi Lionel Messi n'a pas disputé le dernier match de l'Inter Miami en MLS
Rotations au sein de l'équipe des Herons
Messi n'était pas la seule grande star absente de la composition d'équipe alors que l'Inter Miami disputait son quatrième match de la saison 2026 de la MLS. Rodrigo De Paul, figure clé du milieu de terrain tant à Miami qu'en équipe d'Argentine, n'apparaissait ni dans le onze de départ ni sur le banc des remplaçants. En l'absence du champion du monde, Luis Suárez a fait ses débuts en tant que titulaire cette saison. Le vétéran attaquant uruguayen a mené l'attaque, mais sans le soutien de son partenaire de longue date Messi, il a eu du mal à se créer des occasions. Ce match nul laisse les champions en titre de la MLS Cup avec sept points après leurs quatre premiers matchs, un début respectable malgré la frustration du match nul de samedi.
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Le staff technique explique cette décision collective
L'entraîneur adjoint Javier Morales a expliqué les raisons de ce choix lors de la conférence de presse d'après-match. « Ce sont des décisions que nous devons prendre en tant que staff technique », a expliqué Morales aux journalistes. « Nous avons enchaîné les matchs ces derniers temps – les mercredis, les samedis – et nous avons un match à domicile très important qui nous attend ; Javier et le staff technique ont donc estimé que c'était la meilleure décision. C'était une décision collective. »
Réaction à l'expulsion de Mascherano
Morales a été chargé de répondre aux questions des médias après le match, suite à une fin de rencontre chaotique qui a vu l'expulsion de l'entraîneur Javier Mascherano. L'ancien milieu de terrain du FC Barcelone a reçu deux cartons jaunes coup sur coup dans le temps additionnel. Morales a laissé entendre que l'arbitre avait peut-être réagi de manière excessive face à la fougue de l'entraîneur. « Je pense qu'il y a eu un malentendu, car Mascherano parlait à l'un des joueurs et il était un peu en dehors de la surface, mais l'arbitre, à mon avis, a été trop sensible », a expliqué Morales. « Quand on joue ce genre de matchs, à l'extérieur avec beaucoup de jeunes sur le terrain, il faut savoir encadrer. Javier débordait d'énergie sur le banc de touche. Malheureusement, il a reçu un carton rouge. »
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L'accent est désormais mis sur la Champions Cup
Malgré les points perdus en MLS, l'Inter Miami ne cache pas son envie de remporter la Concacaf Champions Cup. Cette compétition offre une voie vers la reconnaissance mondiale, et Mascherano a déjà souligné l'importance de ce trophée pour l'héritage grandissant du club. Il reste toutefois prudent, craignant que la quête d'un seul trophée ne détourne l'attention des objectifs généraux de la saison.
«Nous ne sommes pas une équipe qui choisit les compétitions auxquelles elle participe ; nous sommes tenus de disputer chacune d’entre elles », a déclaré l’entraîneur en début de semaine. « Il est clair que la Ligue des champions est la seule compétition à laquelle le club participe habituellement et qui nous manque, et cela suscite beaucoup d’enthousiasme chez nous tous. Mais nous ne devons pas laisser cela devenir une obsession. C’est une chose d’être enthousiaste, c’en est une autre d’être obsédé. »
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