Euro Espoirs 2025 : Nwaneri, Hato... Les 6 futures superstars à suivre de près

C. Harder

Le tournoi se déroule en Slovaquie, où les plus grands talents européens tenteront de mener leur pays à la gloire.

Il y a deux ans, l'Angleterre remportait son tout premier titre de championne d'Europe des moins de 21 ans en Géorgie et en Roumanie, après avoir battu l'Espagne 1-0 en finale grâce à un coup franc de Cole Palmer légèrement dévié. Les "Young Lions" espèreront que la chance leur sourira à nouveau lorsque le tournoi 2025 débutera cette semaine en Slovaquie. L'Espagne, revancharde, s'annonce comme un adversaire encore plus redoutable cette fois-ci, tandis que des nations comme le Portugal, l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas sont également bien armées pour réaliser un long parcours dans la compétition.

Chaque pays a soumis une liste de 23 joueurs pour ce tournoi, avec pour critère d'éligibilité les joueurs nés le 1er janvier 2002 ou après. Cela signifie que nous aurons droit à un mélange sain d'exubérance juvénile et d'expérience déjà affirmée en Slovaquie, avec certains joueurs visant à faire leur trou sur la scène internationale pour la première fois, tandis que d'autres chercheront à franchir une nouvelle étape importante dans leurs jeunes carrières déjà prometteuses.

Mais alors, quels sont les joueurs à suivre de très près lors de cette compétition ? GOAL vous présente en détail six potentielles superstars du football de demain...