Nick Woltemade : Le "Musiala de 2 mètres" du VfB Stuttgart qui affole l'Allemagne

Nick Woltemade (23 ans), révélation tardive de Stuttgart, explose en Bundesliga. Ce "géant technique" attire les grands clubs.

En Bundesliga, un certain Nick Woltemade, attaquant de 23 ans du VfB Stuttgart, fait figure de révélation relativement tardive et reste encore assez méconnu du grand public en dehors de l'Allemagne. Pourtant, il est devenu un maillon essentiel de son équipe et s'impose progressivement comme l'un des meilleurs avant-centres du championnat allemand, suscitant logiquement l'intérêt de nombreux clubs après une saison particulièrement réussie.

Son parcours atypique, celui d'un joueur qui n'a pas toujours été catalogué comme un talent générationnel mais qui, à force de travail et de persévérance, explose aujourd'hui au plus haut niveau, correspond parfaitement à l'esprit de notre nouvelle rubrique "Hidden Gems FC" (Pépites Cachées), dont il est le deuxième protagoniste.

GOAL vous propose donc de découvrir en détail le parcours et les qualités si particulières de Nick Woltemade, cet attaquant qui, après une saison remarquée à Stuttgart, est désormais dans le viseur de nombreuses écuries.