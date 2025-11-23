Equipe de France, les Bleus sous le charme de Michael Olise

Sur le plateau de Téléfoot, plusieurs joueurs de l’équipe de France se sont exprimés sur l’impact grandissant de Michael Olise. Parmi eux, Manu Koné, milieu de terrain de l’AS Rome, s’est montré particulièrement élogieux. Il détaille avec précision ce qui selon lui distingue Michael Olise : « Sa qualité technique, sa finesse, il voit des choses que les autres ne voient pas. Il fait partie de cette catégorie-là. Par sa patte gauche, par ses passes décisives, ses buts, il aide beaucoup l’équipe. Je pense que dans son club à Munich, c'est pareil, il fait partie des grands ». Ces propos illustrent parfaitement la perception actuelle du jeune ailier au sein du vestiaire français.

Cette reconnaissance interne traduit la place croissante de Michael Olise dans la hiérarchie offensive. Son aisance balle au pied, sa compréhension du jeu et sa faculté à créer des décalages en font un profil rare et précieux. Pour ses partenaires, Michael Olise n’est pas seulement un joueur en forme : il incarne désormais un élément structurant dans le dispositif tricolore.