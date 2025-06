Espagne vs France

Le rassemblement à Clairefontaine a démarré dans la bonne humeur. Mbappé n’a pas manqué de faire quelques clins d’œil à ses anciens coéquipiers.

Les Bleus sont réunis au complet à Clairefontaine pour préparer le choc contre l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations. Ce lundi, les finalistes de la Ligue des champions ont rejoint le groupe. Du côté des champions d’Europe, les Parisiens ont reçu un accueil chaleureux, sous les regards complices de Mbappé et Deschamps. Rires, petites piques et poignées de main ont rythmé ces retrouvailles.