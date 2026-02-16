Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’impose face à l’OGC Nice (2-0). Sur l’ouverture du score, Corentin Tolisso frappe fort. À 31 ans, le capitaine lyonnais enchaîne les prestations solides. À quelques mois de la Coupe du monde 2026, son nom circule de nouveau autour de l’Équipe de France de football.
Equipe de France : Alexandre Lacazette interpelle Deschamps pour Tolisso
Umtiti lance le sujet en direct
Invité de l’After Foot sur RMC Sport, Tolisso échange avec son ancien coéquipier Samuel Umtiti. Le défenseur glisse une phrase qui fait sourire et réfléchir : « Mais je crois qu’il a changé de numéro de téléphone non ? (en référence à Didier Deschamps). Tu as tes objectifs en tête, il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, montrer de quoi tu es capable. Ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ce sera mérité ».
La pique amuse. Elle vise clairement Didier Deschamps. Mais derrière l’humour, Umtiti envoie un message simple : continuer, insister, performer.
Tolisso répond sans détour
Le milieu ne contourne pas la question. Il assume son ambition. « C'est exactement ça. Moi je ne me prends pas la tête, au quotidien je fais tout à 100%. Dans les matchs, je me donne à fond. Le plus important, c'est d'avoir zéro regret. J'y vais tant mieux, si je n'y vais pas, je me dirais que j'ai tout fait. Le plus important pour moi, c'est vraiment de travailler à fond pour que, lorsque la liste sortira, je me dise 'écoute tu as tout fait, tu ne peux pas t'en vouloir, il y a des choix qui sont faits'. En tout cas je me donne les moyens pour y arriver », a fait savoir le milieu de terrain de l’OL.
Le ton reste posé. Les mots pèsent. Il ne réclame rien. Il avance. Sur le terrain, il confirme. Leadership, activité, sens du but. Lyon avance, et son capitaine guide le groupe.
Lacazette s’en mêle
Dans la foulée, Alexandre Lacazette prend la parole à sa manière. Sur Instagram, l’attaquant publie une photo de Tolisso et identifie l’Équipe de France avec un simple « allo ». Le clin d’œil ne laisse guère de place au doute.
Le message vise le sélectionneur et son staff. Pour Lacazette, son ancien partenaire mérite un appel. Le geste amuse les supporters lyonnais. Il relance aussi le débat autour de la liste des Bleus, à commencer par le mois de mars.
Des signaux répétés vers les Bleus
Depuis plusieurs mois, Tolisso enchaîne les performances et les déclarations mesurées. Il parle travail. Il évoque l’absence de regrets. Il insiste sur l’exigence quotidienne. Il ne provoque personne. Il rappelle simplement qu’il reste disponible.
À Lyon, on espère le voir disputer la Coupe du monde 2026. Le club soutient son capitaine. Les supporters y croient. Reste une question. Didier Deschamps écoutera-t-il ces signaux ?