Equipe de France : Alexandre Lacazette interpelle Deschamps pour Tolisso

Le milieu ne contourne pas la question. Il assume son ambition. « C'est exactement ça. Moi je ne me prends pas la tête, au quotidien je fais tout à 100%. Dans les matchs, je me donne à fond. Le plus important, c'est d'avoir zéro regret. J'y vais tant mieux, si je n'y vais pas, je me dirais que j'ai tout fait. Le plus important pour moi, c'est vraiment de travailler à fond pour que, lorsque la liste sortira, je me dise 'écoute tu as tout fait, tu ne peux pas t'en vouloir, il y a des choix qui sont faits'. En tout cas je me donne les moyens pour y arriver », a fait savoir le milieu de terrain de l’OL.

Le ton reste posé. Les mots pèsent. Il ne réclame rien. Il avance. Sur le terrain, il confirme. Leadership, activité, sens du but. Lyon avance, et son capitaine guide le groupe.