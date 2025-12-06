Coupe du monde 2026 : l’OL met en garde Deschamps, la blague très sérieuse !

Ce tirage n’a pas seulement animé les discussions du côté de Clairefontaine. À Lyon aussi, l’annonce a fait réagir. Le club rhodanien a aussitôt rappelé que Moussa Niakhaté sera, sauf imprévu, bien présent lors de ce rendez-vous mondial sous les couleurs du Sénégal.

Mais l’OL nourrit un autre espoir. Celui de voir également Corentin Tolisso convoqué avec l’équipe de France. Et pour renforcer ce souhait, le club a choisi la carte de l’humour public. Sur les réseaux sociaux, le message est sans détour :

« Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du Monde Corentin Tolisso vs Moussa Niakhaté », peut-on lire.

Une sortie légère en apparence, mais qui rappelle surtout l’attente lyonnaise autour de son capitaine. Le club rêve déjà d’un face-à-face inédit entre deux de ses cadres actuels.