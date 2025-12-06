Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a dessiné un premier décor pour les Bleus. À peine les groupes révélés que l’Olympique Lyonnais s’est invité dans la discussion, sur un ton mi-sérieux, mi-taquin. À travers un message public adressé à Didier Deschamps, le club rhodanien a rappelé ses ambitions. Corentin Tolisso et Moussa Niakhaté regardent déjà vers l’Amérique.
Coupe du monde 2026 : l’OL met en garde Deschamps, la blague très sérieuse !
Un tirage qui éclaire déjà l’horizon des Bleus
Ce vendredi à Washington, la France a découvert les contours de son avenir au Mondial 2026. Le groupe n’est pas encore totalement figé, puisqu’un adversaire reste à désigner à l’issue d’un barrage intercontinental entre la Bolivie, l’Irak et le Suriname. En revanche, deux temps forts attendent déjà les Bleus dans cette phase de groupes : la Norvège et le Sénégal.
Des affiches relevées, au parfum très international, qui annoncent un premier tour sans la moindre facilité. La Norvège proposera sa puissance et ses individualités offensives. Le Sénégal, lui, amènera son expérience des grands rendez-vous et son impact physique. La France connaît désormais l’intensité qui l’attend dès l’entame de la compétition.
L’OL s’invite dans le débat avec un message appuyé
Ce tirage n’a pas seulement animé les discussions du côté de Clairefontaine. À Lyon aussi, l’annonce a fait réagir. Le club rhodanien a aussitôt rappelé que Moussa Niakhaté sera, sauf imprévu, bien présent lors de ce rendez-vous mondial sous les couleurs du Sénégal.
Mais l’OL nourrit un autre espoir. Celui de voir également Corentin Tolisso convoqué avec l’équipe de France. Et pour renforcer ce souhait, le club a choisi la carte de l’humour public. Sur les réseaux sociaux, le message est sans détour :
« Didier, tu ne peux pas nous priver d’un duel en Coupe du Monde Corentin Tolisso vs Moussa Niakhaté », peut-on lire.
Une sortie légère en apparence, mais qui rappelle surtout l’attente lyonnaise autour de son capitaine. Le club rêve déjà d’un face-à-face inédit entre deux de ses cadres actuels.
Tolisso, un triplé européen et des ambitions retrouvées
Sur le terrain, Corentin Tolisso traverse l’une des périodes les plus lumineuses de sa seconde vie lyonnaise. En Ligue Europa, le milieu de terrain vient de réaliser un exploit personnel marquant : son tout premier triplé en carrière, lors de la très large victoire contre le Maccabi Tel Aviv (0-6).
En conférence de presse la semaine dernière, à la veille du choc face à Nantes (3-0), le capitaine lyonnais est revenu sur ce moment fort. « J'ai toujours aimé marquer. Quand j'étais plus jeune, j'étais avant-centre. J'ai changé de poste à 13 ans. J'ai cette détermination avant chaque match de vouloir marquer », déclarait-il.
Ces paroles traduisent une confiance retrouvée, mais aussi une régularité qui change le visage de l’équipe depuis plusieurs semaines. À 31 ans, Tolisso porte désormais le brassard et incarne l’expérience au cœur du projet de Paulo Fonseca.
Le retour en équipe de France, un moteur permanent
Derrière cette réussite en club se cache un objectif plus vaste. Corentin Tolisso n’a jamais fermé la porte des Bleus. Au contraire. Le milieu lyonnais assume pleinement ses envies de sélection. « J'ai ce petit regret de ne pas aller au-dessus quand je me sens bien comme ça. Je me demande ce que je peux faire de plus. Comme le dit le sélectionneur, je ne peux rien faire de plus. À moi d’être régulier, de performer et je crois vraiment au fait que le travail va être récompensé. J’y crois dur comme fer ».
À Lyon, ses performances attirent à nouveau l’attention. Mais la concurrence au milieu de terrain reste féroce. Le staff tricolore observe, compare, tranche. Et Tolisso le sait. Il avance sans certitude, mais sans renoncer.
Le Mondial 2026 comme ligne de mire
Dans cette quête, la Coupe du monde agit comme un puissant levier mental. Le joueur l’assume publiquement. « La Coupe du monde est un objectif. Cela m’aide à performer sur le terrain puisque je sais où je veux aller », confie-t-il.
Il garde pourtant une forme de lucidité. « Je pars de loin, car vous voyez comme moi les décisions qui sont prises. Je les respecte. Je ne lâcherai pas. Si je suis amené à y aller, je serai très content. Si je n’y vais pas, mes filles seront très contentes ».
Une déclaration sincère, loin des discours formatés. Le rêve mondial reste intact. Mais Tolisso avance sans faux-semblants.
Un clin d’œil qui cache une vraie attente
Derrière la boutade lyonnaise, l’enjeu se révèle bien réel. L’OL veut croire au retour de son capitaine dans le paysage bleu et à la présence de Niakhaté dans ce Mondial nord-américain. Deux trajectoires, deux sélections, un même club.
À quelques mois du coup d’envoi, les regards se croisent déjà. Et à Lyon, la Coupe du monde 2026 se prépare autant sur le terrain que dans les esprits.