L’Olympique Lyonnais recevait l’OGC Nice, dimanche soir, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Face à des Aiglons très entreprenants, les Gones ont su faire le dos rond avant de donner une leçon de réalisme au Gym.
Lyon - Nice : L’OL s’offre le scalp du Gym (2-0)
- AFP
L’OL punit Nice
Sans Endrick (suspendu) et Afonso Moreira (blessé), l’OL a eu du mal face à l’OGC Nice. Mieux encore, les Gones ont souffert face aux Aiglons, plus entreprenants dans le jeu. Les hommes de Claude Puel, qui dirigeait son 658e match de Ligue 1, mettaient la pression d’entrée de jeu sur les Lyonnais. Mais le réalisme n’était pas du côté du Gym avec un premier gros manqué de Boudache sur une déviation de la tête de Mohamed Ali Cho (13e). Nice insistait sur le camp rhodanien avec Sofiane Diop qui butait à son tour sur Dominik Greif (23e). Le gardien slovaque était encore sur la trajectoire pour arrêter une tentative de Tom Louchet (29e).
Acculé par les offensives niçoises, l’OL parvenait quand même à s’offrir quelques incursions dans la surface opposée mais manquait également de justesse. Le Gym manquait encore d’ouvrir le score sur une nouvelle tête de Boudache, bien placé, qui ne trouvait pas le cadre (43e). Un raté regrettable pour les Aiglons qui se faisaient punir par les Gones juste avant la mi-temps. Après une interception de Corentin Tolisso devant la défense, Tanner Tessmann lançait Vinicius Abner dont le centre était dévié de la tête par Pavel Sulc pour…Tolisso qui libérait le Groupama Stadium (1-0, 45e+1).
- AFP
Douche froide pour le Gym, les Gones prennent le large
Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais se montrait entreprenant et se projetait plus vers l’avant. Mais la première mèche de cette seconde mi-temps était encore allumée par Nice avec une tentative de Louchet détournée par le pied de Dominik Greif (50e). Les Gones rétorquaient dans la foulée avec Pavel Sulc, qui voyait son enroulé du pied droit fuir le cadre de Maxime Dupé de quelques centimètres (51e). L’OL commençait à s’imposer davantage dans le jeu tandis que Nice exploitait les espaces en contre-attaque. Et comme lors du premier acte, Lyon attendait le bon moment pour frapper. Nouvelle percussion de Pavel Sulc, centre dévié mais le ballon revenait dans les pieds de Noah Nartey qui contrôlait avant de fusiller Dupé pour le break (2-0, 64e).
Deux buts et une avance confortable pour Paulo Fonseca qui pouvait enfin lancer son renfort hivernal, Roman Yaremchuk, dans le grand bain (80e). Toutefois, les attaques lyonnaises se faisaient désormais rares puisque l’OL avait décidé de passer en mode gestion alors que le Gym cherchait toujours la révolte. Une option astucieuse pour l’OL qui conservait son avantage jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce nouveau succès, le 13ᵉ consécutif, l’Olympique Lyonnais (3e, 45 pts) prend cinq points d’avance sur l’OM (4e, 40 pts) et revient à six unités du PSG (2e, 51 pts). L’OGC Nice (14e, 23 pts), de son côté, s’enfonce dans le bas du tableau avec de nouveaux points perdus dans la course au maintien.