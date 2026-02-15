Lyon - Nice : L’OL s’offre le scalp du Gym (2-0)

Sans Endrick (suspendu) et Afonso Moreira (blessé), l’OL a eu du mal face à l’OGC Nice. Mieux encore, les Gones ont souffert face aux Aiglons, plus entreprenants dans le jeu. Les hommes de Claude Puel, qui dirigeait son 658e match de Ligue 1, mettaient la pression d’entrée de jeu sur les Lyonnais. Mais le réalisme n’était pas du côté du Gym avec un premier gros manqué de Boudache sur une déviation de la tête de Mohamed Ali Cho (13e). Nice insistait sur le camp rhodanien avec Sofiane Diop qui butait à son tour sur Dominik Greif (23e). Le gardien slovaque était encore sur la trajectoire pour arrêter une tentative de Tom Louchet (29e).

Acculé par les offensives niçoises, l’OL parvenait quand même à s’offrir quelques incursions dans la surface opposée mais manquait également de justesse. Le Gym manquait encore d’ouvrir le score sur une nouvelle tête de Boudache, bien placé, qui ne trouvait pas le cadre (43e). Un raté regrettable pour les Aiglons qui se faisaient punir par les Gones juste avant la mi-temps. Après une interception de Corentin Tolisso devant la défense, Tanner Tessmann lançait Vinicius Abner dont le centre était dévié de la tête par Pavel Sulc pour…Tolisso qui libérait le Groupama Stadium (1-0, 45e+1).