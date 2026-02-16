Après la victoire de l’Olympique Lyonnais face à l’OGC Nice (2-0), Corentin Tolisso s’est présenté dans l’After Foot sur RMC. Buteur et titulaire lors d’un 13e succès consécutif toutes compétitions confondues, le milieu lyonnais a échangé avec Samuel Umtiti. Très vite, la discussion a glissé vers un sujet sensible : l’équipe de France et la Coupe du monde 2026.
La discussion choquante entre Umtiti et Tolisso sur Deschamps : "Je crois qu'il a changé…"
- Getty Images
Un OL irrésistible et un vestiaire soudé
Lyon avance sans trembler. Treize victoires de suite. Une troisième place solide en Ligue 1 et cinq points d’avance sur l’OM. Le club rhodanien traverse une période faste, et Tolisso savoure.
Face au consultant de RMC Sport, l’international tricolore décrit l’atmosphère actuelle : « Ce groupe est extraordinaire, la mentalité est incroyable. Le coach, il est vraiment exceptionnel, il nous fait tous grandir, il nous apporte à tous. On en parle souvent entre nous. Il n'y a pas de meilleur coach aujourd'hui pour l'Olympique lyonnais ».
Le message est clair. Le vestiaire vit bien. Le cadre aussi. Tolisso, lui, ne se contente plus d’être un maillon. Il assume un rôle central.
- AFP
D’un jeune prometteur à un leader affirmé
Le parcours de Tolisso raconte une boucle. Parti en 2017 au Bayern Munich, il revient à Lyon en 2022 avec un autre statut. L’homme a changé. Le joueur aussi.
Il l’explique avec franchise : « Aujourd'hui j'ai un rôle différent. A l'époque (son premier passage à Lyon, Ndlr), c'était vraiment le jeune joueur qui écoutait les conseils, les tiens, ceux d'Alex (Lacazette)... vous m'avez pris sous votre aile, j'ai beaucoup appris avec vous. Aujourd'hui, à 31 ans, c'est un tout autre rôle, un rôle de leader. J'essaie d'aider les plus jeunes. Je me sens bien aussi dans ce rôle ».
À 31 ans, il encadre. Il conseille. Il exige. Cette maturité nourrit aussi un objectif plus grand.
- AFP
La sélection en ligne de mire
La question arrive sans détour. Peut-il convaincre Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 ? Samuel Umtiti lance, sourire en coin : « Mais je crois qu'il a changé de numéro de téléphone non? »
Puis il recentre le débat : « Tu as tes objectifs en tête, il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, montrer de quoi tu es capable. Ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ce sera mérité. Si elle ne vient pas, au moins tu auras fait tout le nécessaire ».
Tolisso ne se dérobe pas. Il répond avec lucidité : « C'est exactement ça. Moi je ne me prends pas la tête, au quotidien je fais tout à 100%. Dans les matchs, je me donne à fond. Le plus important, c'est d'avoir zéro regret. J'y vais tant mieux, si je n'y vais pas, je me dirais que j'ai tout fait. Le plus important pour moi, c'est vraiment de travailler à fond pour que, lorsque la liste sortira, je me dise 'écoute tu as tout fait, tu ne peux pas t'en vouloir, il y a des choix qui sont faits'. En tout cas je me donne les moyens pour y arriver ».
Le ton reste calme. La détermination, elle, saute aux yeux.
- Getty Images Sport
Des appels répétés à la porte des Bleus
Ces derniers mois, Tolisso multiplie les signaux. Des performances solides. Des prises de parole assumées. Une constance qui interpelle. Même l’OL voudrait bien aussi voir son capitaine à cette Coupe du monde 2026.
Il ne réclame rien publiquement. Il insiste sur le travail. Il parle de regrets à éviter. Le message vise le sélectionneur sans l’attaquer. Une manière habile de rappeler qu’il reste disponible.
Lyon brille. Tolisso rayonne. Reste à savoir si Deschamps écoutera.