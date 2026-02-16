La discussion choquante entre Umtiti et Tolisso sur Deschamps : "Je crois qu'il a changé…"

La question arrive sans détour. Peut-il convaincre Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 ? Samuel Umtiti lance, sourire en coin : « Mais je crois qu'il a changé de numéro de téléphone non? »

Puis il recentre le débat : « Tu as tes objectifs en tête, il faut vraiment que tu fasses comme tu es en train de faire chaque semaine, montrer de quoi tu es capable. Ensuite, si tu arrives à avoir cette convocation, ce sera mérité. Si elle ne vient pas, au moins tu auras fait tout le nécessaire ».

Tolisso ne se dérobe pas. Il répond avec lucidité : « C'est exactement ça. Moi je ne me prends pas la tête, au quotidien je fais tout à 100%. Dans les matchs, je me donne à fond. Le plus important, c'est d'avoir zéro regret. J'y vais tant mieux, si je n'y vais pas, je me dirais que j'ai tout fait. Le plus important pour moi, c'est vraiment de travailler à fond pour que, lorsque la liste sortira, je me dise 'écoute tu as tout fait, tu ne peux pas t'en vouloir, il y a des choix qui sont faits'. En tout cas je me donne les moyens pour y arriver ».

Le ton reste calme. La détermination, elle, saute aux yeux.