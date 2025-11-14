Eliminatoires Mondial 2026, la presse portugaise fracasse Cristiano Ronaldo

Le Portugal pensait sceller sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 en Irlande, mais la défaite (2-0) a tout renversé. Au cœur de cette soirée manquée, Cristiano Ronaldo a vécu un tournant historique : son premier carton rouge en sélection, reçu après 226 apparitions et vingt-et-une années sous le maillot portugais. L’expulsion de Cristiano Ronaldo, survenue à l’heure de jeu sous les applaudissements des 50 000 spectateurs de l’Aviva Stadium, a symbolisé la frustration d’une rencontre mal engagée dès le départ.

Cristiano Ronaldo avait pourtant prévenu la veille : « Le stade va me huer, j’y suis habitué et je m’y attends certainement – peut-être que cela allégera la pression sur les autres joueurs ». Mais son coup de coude dans le dos de Dara O’Shea a totalement changé la tournure du match. D’abord sanctionné d’un jaune, Cristiano Ronaldo a finalement écopé d’un rouge après intervention de la VAR. Un coup dur pour le Portugal, désormais obligé d’attendre la réception de l’Arménie pour valider son billet.