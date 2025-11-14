La soirée qui devait conduire le Portugal vers une qualification tranquille pour le Mondial 2026 s’est transformée en débâcle nationale, avec au centre de la tempête un homme dont chaque geste est scruté : Cristiano Ronaldo. Son expulsion inédite, sa réaction théâtrale et les conséquences directes sur le parcours de la Seleção ont déclenché un torrent de critiques. Au lendemain d’une défaite évitable, la presse portugaise ne décolère pas, pointant une attitude jugée indigne d’un joueur de son statut. Et la polémique ne fait que commencer.
Eliminatoires Mondial 2026, la presse portugaise fracasse Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo expulsé, le Portugal en danger
Le Portugal pensait sceller sa qualification pour la Coupe du Monde 2026 en Irlande, mais la défaite (2-0) a tout renversé. Au cœur de cette soirée manquée, Cristiano Ronaldo a vécu un tournant historique : son premier carton rouge en sélection, reçu après 226 apparitions et vingt-et-une années sous le maillot portugais. L’expulsion de Cristiano Ronaldo, survenue à l’heure de jeu sous les applaudissements des 50 000 spectateurs de l’Aviva Stadium, a symbolisé la frustration d’une rencontre mal engagée dès le départ.
Cristiano Ronaldo avait pourtant prévenu la veille : « Le stade va me huer, j’y suis habitué et je m’y attends certainement – peut-être que cela allégera la pression sur les autres joueurs ». Mais son coup de coude dans le dos de Dara O’Shea a totalement changé la tournure du match. D’abord sanctionné d’un jaune, Cristiano Ronaldo a finalement écopé d’un rouge après intervention de la VAR. Un coup dur pour le Portugal, désormais obligé d’attendre la réception de l’Arménie pour valider son billet.
Une expulsion lourde de conséquences pour Cristiano Ronaldo
Pour Cristiano Ronaldo, l’impact dépasse largement la défaite. Selon le règlement, un tel geste entraîne trois matchs de suspension en compétition officielle, alors qu’il ne reste qu’un seul match UEFA/FIFA avant le Mondial. Résultat : Cristiano Ronaldo risque de manquer les deux premiers matchs de ce qui pourrait être son dernier grand tournoi à 41 ans. Les supporters lui pardonneront peut-être cette erreur, mais la presse, elle, ne se montre pas aussi indulgente.
Le quotidien A Bola a ainsi ouvert le bal des critiques avec un titre sans équivoque : « Cristiano Ronaldo devrait avoir honte ». Dans un éditorial au vitriol, le journal fustige la réaction de Cristiano Ronaldo : « Le pire, c’était la réaction toute cette mascarade. Des pleurs imités, comme si l’Irlandais qui avait reçu le coup de coude simulait, des gestes de la tête, comme s’il ne comprenait pas ce qui se passait, en passant par les applaudissements du public, comme si c’était la faute des tribunes et non la sienne s’il a été expulsé. »
La presse portugaise dézingue Cristiano Ronaldo
A Bola poursuit sa charge contre Cristiano Ronaldo mais épargne également peu le sélectionneur Roberto Martinez : « Ronaldo a commis une erreur. Le moins qu’il puisse faire, c’est de s’excuser, mais ce qu’il devrait vraiment faire, c’est avoir honte. Mais si même Martínez le défend en disant : "il n’y a pas de violence", "il a essayé de le repousser" et "il n’a pas eu de chance", alors je n’ai guère d’espoir… ». La critique vise donc autant Cristiano Ronaldo que l’encadrement technique, accusé de minimiser la faute.
Cristiano Ronaldo, en tant que capitaine et symbole de la nation, se retrouve au centre de toutes les analyses. La presse estime que son attitude envoie un mauvais signal à l’équipe, surtout dans un moment aussi crucial des éliminatoires. Son comportement est décrit comme regrettable, à un moment où le Portugal avait besoin de sérénité et de leadership. Cette expulsion est d’autant plus mal vécue qu’elle complique la fin du parcours qualificatif.
Le Portugal égratigne aussi Roberto Martinez
Roberto Martinez a tenté d'apaiser la situation en défendant Cristiano Ronaldo : « C’est son excès de passion. Il est frustré quand l’équipe nationale ne gagne pas, et c’est ce que nous attendons de tous les joueurs. Il veut tout donner et ne tolère aucun moment de frustration ». Mais ces propos n’ont pas convaincu la presse, qui estime que le sélectionneur a pris une position trop protectrice envers Cristiano Ronaldo, au détriment d’une analyse lucide des faits.
Pour de nombreux observateurs, minimiser la faute de Cristiano Ronaldo revient à nier l’évidence : une perte de sang-froid qui a directement affecté le déroulement du match et les chances de qualification anticipée. A Bola conclut même : « Le pire hier, ce n’était pas les propos de Martínez, c’était le comportement de Cristiano Ronaldo. Ce qu’a fait le capitaine portugais est regrettable. » Une formule qui résume l’état d’esprit général.