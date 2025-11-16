L’absence de Lamine Yamal lors du large succès de l’Espagne contre la Géorgie a déclenché une nouvelle vague de tensions entre Barcelone et la Fédération espagnole. Ce dossier, déjà explosif depuis plusieurs mois, prend une tournure inattendue à l’approche de la Coupe du monde 2026. Alors que la Roja déroule sans son jeune prodige, une question brûle désormais toutes les lèvres : l’Espagne est-elle prête à tourner la page Lamine Yamal plus tôt que prévu ? Le débat enfle, alimenté par des déclarations fortes et une presse divisée.
Eliminatoires Mondial 2026, l'Espagne tourne le dos à Lamine Yamal
L’Espagne relance la polémique Lamine Yamal
L’Espagne s’est imposée 4-0 contre la Géorgie, un succès obtenu sans Lamine Yamal mais lourd de symboles. Selon Foot Mercato, son absence a une fois de plus ravivé les tensions entre la Fédération et le Barça. Les dirigeants de la Roja reprochent en effet au Barça de ne pas avoir informé le staff national que Lamine Yamal avait subi une intervention pour traiter sa pubalgie, l’empêchant de participer au rassemblement. Cette situation a provoqué des crispations, même si, sur le terrain, les joueurs n’ont montré aucun signe de perturbation.
Portés par un collectif brillant, les Espagnols ont dominé sans trembler, malgré les absences conjuguées de Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams ou Dean Huijsen. Cette démonstration a alimenté un véritable débat médiatique dès le lendemain, notamment sur la place réelle de Lamine Yamal dans la hiérarchie offensive de la Roja.
La Roja plus forte sans Yamal ? L’avis tranché de la presse espagnole
Les médias espagnols estiment que l’équipe n’a pas souffert du forfait de Lamine Yamal, mettant en avant la qualité de la prestation collective. Le quotidien El Mundo souligne ainsi : « L’Espagne, l’autorité du jeu et du but, avec ou sans Lamine Yamal. […] S’il n’est pas là, l’Espagne trouve d’autres solutions ». Même tonalité du côté d'El Español, qui affirme : « Lamine Yamal ne manque pas à L’Espagne ».
Plus tranchant encore, El Debate s’est fendu d’un titre provocateur : « Qui se souvient de Yamal ? L’Espagne brille à Tbilissi et décroche son billet virtuel pour la Coupe du monde ». Ces prises de position, bien que parfois teintées de rivalités entre clubs, relancent la question de l’importance immédiate de Lamine Yamal dans la sélection.
Entre analyse sportive et mauvaise foi assumée
Les réseaux sociaux n’ont pas tardé à amplifier le débat livré par Foot Mercato. De nombreux supporters, notamment ceux du Real Madrid, se sont saisis de l’occasion pour insister sur le fait que la Roja pouvait « gagner des titres » sans Lamine Yamal. Sans surprise, ces échanges ont souvent dépassé le cadre sportif, renforçant la polarisation autour du jeune Barcelonais.
Malgré cela, le discours dominant reste que cette victoire ne remet pas en cause la valeur de Lamine Yamal, mais souligne surtout la profondeur de l’effectif espagnol. L’équipe possède des alternatives fiables, capables de maintenir un haut niveau de performance même en l’absence de son jeune prodige.
Un contexte délicat pour Lamine Yamal
Cette affaire survient alors que Lamine Yamal est considéré comme l’un des projets majeurs de la sélection en vue du Mondial 2026. Or, les tensions récurrentes entre Barcelone et la Fédération risquent d’envenimer la gestion sportive du joueur. Selon Foot Mercato, cette nouvelle incompréhension autour de sa blessure pourrait laisser des traces, surtout si la Roja continue de briller sans lui.
L’enjeu dépasse donc la simple absence : il s’agit désormais de savoir comment Lamine Yamal sera réintégré dans un groupe performant, et comment la Fédération espagnole et le Barça parviendront à éviter d’autres conflits.