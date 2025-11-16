Eliminatoires Mondial 2026, l'Espagne tourne le dos à Lamine Yamal

Les médias espagnols estiment que l’équipe n’a pas souffert du forfait de Lamine Yamal, mettant en avant la qualité de la prestation collective. Le quotidien El Mundo souligne ainsi : « L’Espagne, l’autorité du jeu et du but, avec ou sans Lamine Yamal. […] S’il n’est pas là, l’Espagne trouve d’autres solutions ». Même tonalité du côté d'El Español, qui affirme : « Lamine Yamal ne manque pas à L’Espagne ».

Plus tranchant encore, El Debate s’est fendu d’un titre provocateur : « Qui se souvient de Yamal ? L’Espagne brille à Tbilissi et décroche son billet virtuel pour la Coupe du monde ». Ces prises de position, bien que parfois teintées de rivalités entre clubs, relancent la question de l’importance immédiate de Lamine Yamal dans la sélection.