Barça - Espagne, la sortie saignante de Dani Olmo sur Lamine Yamal

À l’approche de son avant-dernier match qualificatif, l’Espagne doit composer sans Lamine Yamal, dont l’absence a immédiatement fait émerger un conflit ouvert. Alors que la Roja joue une qualification directe dès ce week-end, la blessure du jeune Catalan soulève autant de questions que de tensions. Dani Olmo, lui aussi concerné par la situation puisqu’il évolue avec Lamine Yamal en club comme en sélection, se retrouve malgré lui dans la tourmente. Ce dernier rassemblement de l’année, encadré par Luis de la Fuente, se déroule sans celui qui était initialement retenu, avant d’être libéré par la RFEF.

Dans cette séquence agitée, Dani Olmo a été l’un des premiers à s’exprimer publiquement sur la gestion médicale de Lamine Yamal. La Fédération espagnole avait dénoncé une situation jugée inacceptable, affirmant avoir appris tardivement l’existence de l’intervention chirurgicale. Dans son communiqué, la RFEF écrivait sa « surprise » et sa « consternation » d’avoir découvert le même jour qu’« une intervention invasive par radiofréquence » avait été réalisée « sans que le staff médical de l'équipe nationale en soit préalablement informé ». Ces éléments ont accentué la pression autour de Lamine Yamal, donc aussi autour de Dani Olmo.