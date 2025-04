Borussia Dortmund vs FC Barcelone

Malgré une prestation inquiétante à Dortmund, le Barça s’est qualifié pour les demi-finales de C1 six ans après sa dernière apparition.

Avec un matelas de quatre buts après le match aller, on imaginait un Barça en contrôle. Ce fut tout l’inverse. Ballottés, bousculés, désorganisés, les hommes d’Hansi Flick ont vu les fantômes du passé rôder autour du Signal Iduna Park. Et pourtant, malgré ce naufrage presque collectif, le club catalan a validé son billet pour les demi-finales. Un retour en grâce européen, six ans après sa dernière apparition à ce stade.