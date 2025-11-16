Deschamps, Akliouche et les réactions après Azerbaidjan - France (1-3)

« Le plus important, c'est que le travail est fait. C'est vrai qu'il y a eu deux mi-temps différentes, on a sur remonter le niveau. Ce sont des matchs compliqués quand on sait qu'on est déjà qualifiés. Mais on est l'équipe de France, on doit gagner tous les matchs et montrer un bon visage. Je me sens bien personnellement, en confiance. J'étais redescendu en Espoirs pour ça. Depuis, ça fonctionne bien. Peut-être que mentalement aussi, je me sens mieux. Le plus important, c'est de continuer pour être bon en club et revenir ici. En équipe de France, il y aura toujours de la concurrence. Je me prépare de la meilleure des manières. Je vais tout faire pour être le meilleur en club. Tout joueur rêve de gagner la Coupe du monde. Certains l'ont déjà gagnée dans ce groupe. Ce sera un plaisir d'être là et d'aider l'équipe au maximum. »