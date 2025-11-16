L’équipe de France s’est imposée contre l’Azerbaidjan, dimanche, à l’occasion de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (1-3). Un succès qui permet aux Bleus, déjà qualifiés avant le match, de terminer sur une bonne note avec 16 points pris sur 18 possibles. En outre, Didier Deschamps, qui a remanié toute l’équipe, de tirer de nouveaux enseignements en vue des prochaines échéances, notamment le Mondial 2026. Et parmi les joueurs qui ont gagné des points ce soir, figure Maghnes Akliouche, auteur de son premier but en sélection, qui n’a pas masqué sa joie au coup de sifflet final.
Deschamps, Akliouche et les réactions après Azerbaidjan - France (1-3)
Maghnes Akliouche (attaquant de l’équipe de France en zone mixte) :
« Beaucoup de fierté de pouvoir inscrire mon premier but avec les Bleus. Il y a toujours un peu de pression, mais c'est de la bonne pression pour moi. Être bon et décisif, c'est important pour un joueur offensif. Je suis content aujourd'hui. Petit à petit, de sélection en sélection, ça ressent que je suis de plus en plus à l'aise, avec le groupe et sur le terrain. C'est important pour moi. »
Warren Zaïre-Emery (milieu de l’équipe de France en zone mixte) :
« Le plus important, c'est que le travail est fait. C'est vrai qu'il y a eu deux mi-temps différentes, on a sur remonter le niveau. Ce sont des matchs compliqués quand on sait qu'on est déjà qualifiés. Mais on est l'équipe de France, on doit gagner tous les matchs et montrer un bon visage. Je me sens bien personnellement, en confiance. J'étais redescendu en Espoirs pour ça. Depuis, ça fonctionne bien. Peut-être que mentalement aussi, je me sens mieux. Le plus important, c'est de continuer pour être bon en club et revenir ici. En équipe de France, il y aura toujours de la concurrence. Je me prépare de la meilleure des manières. Je vais tout faire pour être le meilleur en club. Tout joueur rêve de gagner la Coupe du monde. Certains l'ont déjà gagnée dans ce groupe. Ce sera un plaisir d'être là et d'aider l'équipe au maximum. »
Khephren Thuram (milieu de l’équipe de France en zone mixte) :
« Le plus important, c'était de gagner ce match. On avait déjà assuré la qualification, mais en tant qu'équipe de France, on avait le devoir de remporter ce dernier match. Quand on a le maillot de l'équipe de France, bien sûr qu'on pense aux États-Unis. Mais là, je vais repartir dans mon club et je pense aux prochains entraînements et aux prochains matchs. »