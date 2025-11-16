L’équipe de France était en déplacement en Azerbaidjan, dimanche, à l’occasion de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Pour ce dernier match du groupe D, les Bleus, bien que largement remaniés, ont su trouver les ingrédients pour venir à bout de leurs adversaires du soir et achever cette campagne avec succès.
Les Bleus s’imposent en Azerbaidjan et terminent sur une bonne note (1-3)
Les Bleus surpris par l’Azerbaidjan
L’Azerbaidjan avait cru à un exploit face à la France ce dimanche. Même avec des changements opérés sur toutes les lignes, les Bleus restent à une équipe redoutable et à réaction. Surpris d’entrée de jeu par un but de Dadashov (1-0, 4e), les hommes de Didier Deschamps prenaient le contrôle du jeu et ne tardaient pas à remettre les pendules à l’heure. Sur un décalage de Maghnes Akliouche, Malo Gusto centrait pour une tête imparable de Jean-Philippe Mateta (1-1, 17e). Les Bleus regagnent donc en confiance et Gusto armait une frappe déviée de la main par Christopher Nkunku dans les buts.
La France renverse l’Azerbaidjan
Le but était logiquement refusé (24e). Le deuxième but français venait finalement des pieds d’Akliouche sur une remise en retrait de Gusto suite à un centre de Khéphren Thuram (1-2, 30e). La pépite de l’AS Monaco inscrivait ainsi son premier but en sélection, comme Mateta et Ekitike avant lui. L’équipe de France enchainait les assauts et pensait même faire le break sur un but de Thuram qui sera aussi invalidé par la Var (41e). Toutefois, le milieu de terrain de la Juventus avait à cœur d’être décisif ce soir et marquait finalement…du genou sur un corner juste avant la pause (1-3, 45e+1).
L’Azerbaidjan recule, les Bleus lèvent le pied
Au retour des vestiaires, les Bleus avaient du mal à percer le verrou des locaux et à retrouver le chemin des filets. Les tentatives de Khéphren Thuram (49e) et Christopher Nkunku (52e) passaient toutes au-dessus des cages de l’Azerbaidjan. Le rythme baissait ensuite et les entrées de Rayan Cherki et Florian Thauvin n’apportaient pas davantage assez tôt. Le bloc adverse était aussi bien en place pour repousser les offensives tricolores.
Il n’y avait plus grand-chose dans cette rencontre qui s’achevait sur une nouvelle victoire des Bleus. L’équipe de France (1er, 16 pts), d’ores et déjà qualifiée pour le Mondial, remporte ainsi son dernier et conforte sa première place tandis que l’Azerbaidjan termine avec un seul point au compteur.