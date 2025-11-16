Les Bleus s’imposent en Azerbaidjan et terminent sur une bonne note (1-3)

Au retour des vestiaires, les Bleus avaient du mal à percer le verrou des locaux et à retrouver le chemin des filets. Les tentatives de Khéphren Thuram (49e) et Christopher Nkunku (52e) passaient toutes au-dessus des cages de l’Azerbaidjan. Le rythme baissait ensuite et les entrées de Rayan Cherki et Florian Thauvin n’apportaient pas davantage assez tôt. Le bloc adverse était aussi bien en place pour repousser les offensives tricolores.

Il n’y avait plus grand-chose dans cette rencontre qui s’achevait sur une nouvelle victoire des Bleus. L’équipe de France (1er, 16 pts), d’ores et déjà qualifiée pour le Mondial, remporte ainsi son dernier et conforte sa première place tandis que l’Azerbaidjan termine avec un seul point au compteur.