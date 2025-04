Coupe de France : Dunkerque crie le haro après la qualification polémique du PSG

Dunkerque s’incline face au PSG en demi-finale de la Coupe de France, mais une décision arbitrale contestée laisse un goût amer aux Nordistes.

La demi-finale de Coupe de France entre Dunkerque le Paris Saint-Germain (2-4) a été marquée non seulement par une intense bataille sur le terrain, mais aussi par une vive controverse arbitrale. Malgré une prestation courageuse, les joueurs de Ligue 2 ont vu leur rêve de finale s’effondrer après un corner litigieux qui a permis au club parisien d’égaliser. Cette décision a suscité une vague d’indignation parmi les joueurs et le staff dunkerquois, qui dénoncent un manque de respect et une erreur arbitrale ayant pesé lourd sur l’issue du match.