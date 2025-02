Manchester United vs Ipswich

Le ténébreux Roy Keane s’en est pris violemment à un cadre de Man Utd, dénonçant un faux leadership qui plomberait l’équipe.

Manchester United traverse une période d’instabilité, et certains cadres sont pointés du doigt. Mais cette fois, c’est une légende du club qui a lâché une bombe médiatique. Un ancien capitaine emblématique, connu pour son exigence, a frontalement attaqué un joueur-clé, remettant en cause son rôle et son leadership.