Champions ensemble à Naples en 2023, adversaires dans le derby de Turin : Simeone vs Spalletti

Luciano Spalletti l'avait ardemment voulu à Naples, ensemble ils ont remporté un Scudetto historique, mais ce week-end Giovanni Simeone le retrouvera en adversaire sur le banc de la Juventus lors de leur premier derby de Turin. Pour les deux hommes, ce sera une première dans ce match mythique, mais cette fois ils seront dans des camps opposés.
Ils ont vécu ensemble l'une des plus grandes joies de leur carrière : le titre de champion d'Italie conquis avec Naples lors de la saison 2022-2023. Si Simeone a eu l'occasion de porter le maillot napolitain, c'est en grande partie grâce à Spalletti, qui le voulait absolument comme doublure de Victor Osimhen. Aujourd'hui, l'un entraîne la Juventus depuis quelques jours seulement, tandis que l'autre a choisi le Torino pour obtenir un temps de jeu plus conséquent.