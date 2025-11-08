Champions ensemble à Naples en 2023, adversaires dans le derby de Turin : Simeone vs Spalletti

Giovanni Simeone arrive à Naples à l'été 2022, recruté sur l'insistance de Luciano Spalletti. L'Argentin ne sera pas titulaire dans l'équipe qui remporte l'historique troisième Scudetto du club, mais il se révèlera extrêmement utile en inscrivant des buts décisifs. C'est lui qui permet notamment à Naples de s'imposer à San Siro contre le Milan. C'est encore Simeone qui décide le match à domicile contre la Roma en marquant le but du 2-1 définitif.

Grâce à la confiance de Spalletti, l'attaquant fait également ses débuts en Ligue des champions où il inscrit quatre buts lors de ses quatre premières apparitions. Un record purement argentin qu'il partage avec son père Diego. Lorsque le technicien décide de quitter Naples au terme de la saison 2022-2023, Simeone lui rend un hommage appuyé dans une interview à AS : "Le coach est un maestro du football et de la vie. Il a toujours des mots qui touchent, qui donnent envie de continuer à l'écouter. Il a dit qu'il avait besoin de se reposer, d'être avec sa famille, et il faut respecter sa décision. Nous l'aimons, ce fut beau de travailler avec lui et nous lui souhaitons le meilleur. Il mérite tout ce qu'il vit."