Champions ensemble à Naples en 2023, adversaires dans le derby de Turin : Simeone vs Spalletti

Giovanni Simeone et Luciano Spalletti, champions d'Italie ensemble à Naples en 2023, s'affrontent ce week-end dans le derby de Turin. L'attaquant argentin du Torino retrouve l'entraîneur qui l'avait fait venir au Napoli, désormais à la tête de la Juventus depuis dix jours après l'échec en sélection italienne. Simeone, auteur de quatre buts cette saison dont un contre son ancien club napolitain, a déjà marqué quatre fois contre la Juve dans sa carrière. Spalletti cherche à relancer les Bianconeri après des mois de crise. Retrouvailles chargées d'émotion dans la Mole.

Luciano Spalletti l'avait ardemment voulu à Naples, ensemble ils ont remporté un Scudetto historique, mais ce week-end Giovanni Simeone le retrouvera en adversaire sur le banc de la Juventus lors de leur premier derby de Turin. Pour les deux hommes, ce sera une première dans ce match mythique, mais cette fois ils seront dans des camps opposés.

Ils ont vécu ensemble l'une des plus grandes joies de leur carrière : le titre de champion d'Italie conquis avec Naples lors de la saison 2022-2023. Si Simeone a eu l'occasion de porter le maillot napolitain, c'est en grande partie grâce à Spalletti, qui le voulait absolument comme doublure de Victor Osimhen. Aujourd'hui, l'un entraîne la Juventus depuis quelques jours seulement, tandis que l'autre a choisi le Torino pour obtenir un temps de jeu plus conséquent.

  • Le titre napolitain et les mots de Simeone

    Giovanni Simeone arrive à Naples à l'été 2022, recruté sur l'insistance de Luciano Spalletti. L'Argentin ne sera pas titulaire dans l'équipe qui remporte l'historique troisième Scudetto du club, mais il se révèlera extrêmement utile en inscrivant des buts décisifs. C'est lui qui permet notamment à Naples de s'imposer à San Siro contre le Milan. C'est encore Simeone qui décide le match à domicile contre la Roma en marquant le but du 2-1 définitif.

    Grâce à la confiance de Spalletti, l'attaquant fait également ses débuts en Ligue des champions où il inscrit quatre buts lors de ses quatre premières apparitions. Un record purement argentin qu'il partage avec son père Diego. Lorsque le technicien décide de quitter Naples au terme de la saison 2022-2023, Simeone lui rend un hommage appuyé dans une interview à AS : "Le coach est un maestro du football et de la vie. Il a toujours des mots qui touchent, qui donnent envie de continuer à l'écouter. Il a dit qu'il avait besoin de se reposer, d'être avec sa famille, et il faut respecter sa décision. Nous l'aimons, ce fut beau de travailler avec lui et nous lui souhaitons le meilleur. Il mérite tout ce qu'il vit."

    L'aventure turinoise de Simeone

    L'été dernier, après avoir remporté un deuxième Scudetto en tant que remplaçant, Giovanni Simeone a décidé de quitter Naples pour jouer plus régulièrement. L'Argentin a choisi Turin où, en quelques mois, il a déjà conquis tout le monde par ses qualités techniques mais surtout humaines. Simeone fait partie de ces joueurs qui ne baissent jamais les bras. Au-delà de marquer des buts importants, souvent très beaux, il a notamment permis au Torino de s'imposer à l'Olimpico face à la Roma quasi-impénétrable de Gasperini.

    Le classique but de l'ancien n'a évidemment pas manqué, offrant au Torino une autre victoire de poids, cette fois à domicile, contre le Naples d'Antonio Conte. Au total, après douze journées, Simeone compte déjà quatre réalisations. La dernière est intervenue la semaine dernière lors du match nul 2-2 arraché en remontant contre Pise.

  • Spalletti relance la Juventus

    Il y a une dizaine de jours, Simeone n'imaginait même pas retrouver son maestro Spalletti sur le banc de la Juventus. Le technicien toscan sortait d'un échec cuisant à la tête de la sélection italienne, une déception dont il ne s'était pas encore totalement remis. Impossible cependant de refuser l'appel de la Vieille Dame, qui a misé sur l'expérience de Spalletti pour inverser la tendance inquiétante des dernières années.

    Le traitement semble avoir donné ses premiers fruits : d'abord la victoire à Crémonese, puis un match nul plutôt positif à domicile en Ligue des champions contre le Sporting. Des signaux d'un réveil que la Juventus espère voir se confirmer dès le derby.

    Retrouvailles chargées d'histoire

    Les routes de Luciano Spalletti et Giovanni Simeone se croisent donc dans le match le plus important pour les deux clubs turinois. Le premier cherche face au Torino une victoire qui donnerait de la continuité à la remontée de la Juve au classement et lui permettrait de travailler plus sereinement pendant la trêve. Spalletti n'a d'ailleurs eu jusqu'ici que très peu d'entraînements, entre deux matches, pour tenter d'inculquer ses principes de jeu à un groupe qui a changé trois fois d'entraîneur en sept mois.

    Simeone, de son côté, tentera de jouer un tour à son ancien mentor et d'offrir au Torino une victoire dans le derby qui lui échappe depuis dix ans. Le buteur argentin a déjà inscrit quatre buts contre la Juventus en quatorze confrontations, dont un doublé avec lequel il s'était en quelque sorte présenté au football italien lorsqu'il portait encore le maillot de Gênes. Sont venues ensuite deux autres réalisations sous les couleurs de Cagliari et un autre doublé avec Vérone, lors de la victoire 2-1 en 2021.

