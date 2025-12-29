CAN 2025, un joueur de la Zambie fracasse le Maroc

Ces propos de Wilson Chisala, tenus en marge d’un entraînement, ont immédiatement relancé le débat autour du statut réel du Maroc dans cette CAN 2025. Favori déclaré, le pays hôte joue sous pression, sommé de convaincre après un nul jugé frustrant contre le Mali. En face, la Zambie avance avec un calcul clair : une victoire qualifierait directement les Chipolopolo pour les huitièmes et pourrait même leur offrir la tête du groupe A. Wilson Chisala le sait, et assume la portée de ses mots dans un contexte où la psychologie compte autant que la tactique.

Interrogé ensuite face à la presse, Wilson Chisala a insisté sur l’état d’esprit de son équipe sans nuancer son discours. « Le match est difficile mais nous sommes prêts à jouer contre eux », a-t-il affirmé, avant de marteler : « Il n’y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. » Loin d’une provocation gratuite, le milieu zambien a replacé le duel dans une logique de défi sportif, rappelant à propos du Maroc : « C’est une équipe qui fait partie de celles contre lesquelles on rêve de jouer. » Un message à double lecture, entre respect et défi frontal.