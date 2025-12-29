À quelques heures d’un rendez-vous décisif de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, une sortie médiatique a suffi à tendre l’atmosphère à Rabat. Dans l’ombre d’un Maroc attendu au tournant devant son public, Wilson Chisala a choisi de briser le protocole et de provoquer ouvertement le pays hôte. À l’heure où chaque mot pèse, le milieu zambien a livré un discours frontal qui a immédiatement résonné au-delà du terrain. À quelques heures du coup d’envoi, cette prise de parole change la lecture d’un match déjà capital et installe un parfum de défi assumé.
CAN 2025, un joueur de la Zambie fracasse le Maroc
Zambie - Maroc, un match décisif pour les 8es de finale
Sur le plan sportif, l’affiche Maroc - Zambie clôt la troisième journée du groupe A de la CAN 2025. Le Maroc, vainqueur des Comores (2-0) puis accroché par le Mali (1-1), reste maître de son destin pour la qualification. Avec le retour d’Achraf Hakimi et une victoire attendue à Rabat, les Lions de l’Atlas visent la première place. Mais Wilson Chisala, au nom d’une Zambie toujours invaincue et créditée de deux points, a refusé le rôle d’outsider silencieux. « Le Maroc est une équipe surcotée mais c’est une équipe qui peut être battue », a-t-il lancé, avant d’ajouter sans détours : « Et nous sommes prêts pour ça. »
Wilson Chisala embrase l’avant-match
Ces propos de Wilson Chisala, tenus en marge d’un entraînement, ont immédiatement relancé le débat autour du statut réel du Maroc dans cette CAN 2025. Favori déclaré, le pays hôte joue sous pression, sommé de convaincre après un nul jugé frustrant contre le Mali. En face, la Zambie avance avec un calcul clair : une victoire qualifierait directement les Chipolopolo pour les huitièmes et pourrait même leur offrir la tête du groupe A. Wilson Chisala le sait, et assume la portée de ses mots dans un contexte où la psychologie compte autant que la tactique.
Interrogé ensuite face à la presse, Wilson Chisala a insisté sur l’état d’esprit de son équipe sans nuancer son discours. « Le match est difficile mais nous sommes prêts à jouer contre eux », a-t-il affirmé, avant de marteler : « Il n’y a pas à avoir peur de quoi que ce soit. » Loin d’une provocation gratuite, le milieu zambien a replacé le duel dans une logique de défi sportif, rappelant à propos du Maroc : « C’est une équipe qui fait partie de celles contre lesquelles on rêve de jouer. » Un message à double lecture, entre respect et défi frontal.
Le Maroc sous pression, la Zambie en embuscade
Dans ce contexte, la sortie de Wilson Chisala agit comme un révélateur. Le Maroc, prétendant affiché au titre continental devant son public, n’a plus le luxe du doute. Les hommes de Walid Regragui doivent répondre sur le terrain, d’autant que la Zambie peut se contenter d’un nul pour espérer figurer parmi les meilleures troisièmes selon les autres résultats de la journée. Wilson Chisala, pilier du Zanaco FC, a parfaitement intégré cette équation et assume la pression déplacée vers l’adversaire.
« Il y a de la pression, il faut être réaliste, mais comme je l’ai dit : il n’y a rien dont on doit avoir peur et nous sommes prêts », a encore répété Wilson Chisala dans des propos rapportés par RMC Sport, concluant une séquence médiatique maîtrisée. À quelques heures du match, ses paroles ont déjà installé une rivalité verbale qui promet un affrontement électrique. Avant même le coup d’envoi, ce Zambie - Maroc (20h) s’annonce comme bien plus qu’un simple match de groupe, et Wilson Chisala en a clairement fixé le ton.