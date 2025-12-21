Le Maroc s’offre les Comores et lance parfaitement ‘’sa’’ CAN (2-0)

Le Maroc était aux prises avec les Comores, dimanche soir, à l’occasion du match d’ouverture de la Coupe de d’Afrique des Nations 2025. Grands favoris au sacre final, les Lions de l’Atlas ont parfaitement lancé leur campagne avec une victoire maitrisée face aux Cœlacanthes.
C’est sous une pluie battante que la CAN 2025 a pris son envol, ce dimanche. Pays hôte et grand favori, le Maroc avait à cœur d’assumer son statut face à un public qui nourrit beaucoup d’espoirs sur son équipe. Et les Lions de l’Atlas se sont mis à la hauteur de l’évènement en assiégeant rapidement la surface des Comores. Dès la 10e minute, Brahim Diaz obtenait déjà un penalty pour le Maroc et laissait le soin à Soufiane Rahimi qui butait sur Yannick Pandor (12e). Présage d’une soirée cauchemardesque pour les Lions de l’Atlas ?
Difficile de penser autrement à cet instant précis, surtout après la sortie sur blessure du capitaine marocain, Roman Saiss (18e). Cela ne déconcentrait, toutefois, pas ses coéquipiers qui continuaient par dérouler leur jeu même si le bloc comorien ne laissait toujours rien passer. Mais les Cœlacanthes auraient pu être cueillis à froid sur un enroulé d’Ismail Saibari mais le joueur du PSV Eindhoven ne trouvait pas le cadre (30e). Les Comoriens parvenaient alors à contenir les offensives marocaines jusqu’à la pause.
Le Maroc prend les devants, ça tourne mal pour les Comores
Au retour des vestiaires, le Maroc accentuait la pression et Neil El Aynaoui prenait sa chance d’entrée, mais sa frappe heurtait la barre transversale (49e). Mais l’attente ne sera pas longue cette fois-ci puisque Brahim Diaz profitait d’un bon service de Noussair Mazraoui pour ajuster Pandor (1-0, 55e). Un avantage qui aurait pu être annulé dans la foulée si Rafiki Said avait bien négocié son face-à-face avec Yassine Bounou (58e). Loin d’inquiéter le Maroc qui enchainait les attaques, mais tombait encore sur un impérial Yannick Pandor, auteur d’une double parade face à Saibari et Mazraoui (63e).
Le Maroc avait toujours la possession, mais les Cœlacanthes profitaient des espaces laissés par la défense pour s’offrir quelques incursions, quoiqu’infructueuses, sur les buts de Bono. Les espoirs des Comores étaient ensuite douchés par Ayoub El Kaabi qui faisait le break sur un sublime retourné acrobatique sur un centre d’Anass Salah-Eddine (2-0, 74e). Sonnés, les Comores allaient subir face aux Marocains et essayaient d’éviter un naufrage jusqu’au coup de sifflet final. Le Maroc réussit donc son entrée en lice et prend déjà la tête du groupe A avec 3 points pendant que les Comores (4e, 0pt) se positionnent à la dernière place.