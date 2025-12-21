Le Maroc s’offre les Comores et lance parfaitement ‘’sa’’ CAN (2-0)

C’est sous une pluie battante que la CAN 2025 a pris son envol, ce dimanche. Pays hôte et grand favori, le Maroc avait à cœur d’assumer son statut face à un public qui nourrit beaucoup d’espoirs sur son équipe. Et les Lions de l’Atlas se sont mis à la hauteur de l’évènement en assiégeant rapidement la surface des Comores. Dès la 10e minute, Brahim Diaz obtenait déjà un penalty pour le Maroc et laissait le soin à Soufiane Rahimi qui butait sur Yannick Pandor (12e). Présage d’une soirée cauchemardesque pour les Lions de l’Atlas ?

Difficile de penser autrement à cet instant précis, surtout après la sortie sur blessure du capitaine marocain, Roman Saiss (18e). Cela ne déconcentrait, toutefois, pas ses coéquipiers qui continuaient par dérouler leur jeu même si le bloc comorien ne laissait toujours rien passer. Mais les Cœlacanthes auraient pu être cueillis à froid sur un enroulé d’Ismail Saibari mais le joueur du PSV Eindhoven ne trouvait pas le cadre (30e). Les Comoriens parvenaient alors à contenir les offensives marocaines jusqu’à la pause.