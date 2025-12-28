Zambie - Maroc : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un paradoxe typiquement marocain. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale, les Lions de l'Atlas abordent pourtant ce troisième match de poule (lundi, 20h00) dans un climat de crise latente. Le nul concédé face au Mali (1-1) et le jeu stérile proposé ont valu à Walid Regragui et ses hommes les sifflets du public de Rabat. "Les critiques sont bénéfiques", a tenté de dédramatiser le sélectionneur, conscient que sa popularité s'effrite. Face à la Zambie, l'enjeu n'est plus comptable mais psychologique : il faut gagner, et avec la manière, pour éteindre l'incendie naissant et prouver que le Maroc est bien un prétendant crédible au titre sur ses terres.

Hakimi en sauveur, Saïss manque à l'appel

Pour cette mission rédemption, Regragui sort sa carte maîtresse : Achraf Hakimi. Préservé jusque-là, le latéral du PSG fera ses grands débuts dans la compétition, apportant son leadership et sa percussion offensive indispensables. Une bonne nouvelle qui compense l'absence préjudiciable du capitaine Romain Saïss, blessé au genou. Sans son patron défensif, mais avec un Brahim Diaz attendu au tournant après des prestations en demi-teinte, le Maroc devra trouver la clé pour faire sauter le verrou zambien, tout en se montrant plus tranchant dans le jeu ouvert.

La Zambie : libérée et dangereuse

En face, la Zambie arrive sans complexe. Avec deux points au compteur, les Chipolopolos de Moses Sichone sont toujours en vie et rêvent d'un exploit. Libérés de la pression du favori, ils misent sur une solidité défensive retrouvée et sur la vitesse de Patson Daka en contre pour piéger les Lions. Le buteur de Leicester, en quête de confiance, voit dans ce match de gala l'occasion idéale de briser la série noire de son pays, qui n'a plus gagné un match de CAN depuis son sacre surprise en 2012.

Rabat, juge de paix

Le Stade Prince Moulay Abdellah sera donc le théâtre d'un duel sous haute tension émotionnelle. Entre un Maroc qui joue sa crédibilité et une Zambie qui joue son destin, l'atmosphère promet d'être électrique. Si les Lions trébuchent à nouveau, la fracture avec le public pourrait devenir béante avant même les matchs à élimination directe. S'ils l'emportent avec panache, l'union sacrée sera rétablie. Pour Regragui, ce lundi soir n'est pas un simple match de poule, c'est un référendum.

Sur quelle chaine suivre le match Zambie - Maroc

La rencontre entre la Zambie et le Maroc sera à suivre ce lundi 29 décembre 2025 à partir de 20h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Zambie - Maroc

Africa Cup of Nations - CAN - Grp. A Prince Moulay Abdellah Stadium

La rencontre entre la Zambie et le Maroc se tient ce lundi 29 décembre à partir de 20h00, heure française, au Stade Prince Moulay Abdallah de Rabat.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 6 R. Saiss

— H. Igamane

Infos sur l'équipe de Zambie

La Zambie aborde cette confrontation décisive dans une situation d'effectifs relativement saine, sans absences majeures liées à des blessures graves. Cependant, le défenseur central Stoppila Sunzu, élément clé du groupe, a été indisponible lors du match contre le Mali en raison d'une maladie, bien qu'il soit désormais attendu au retour pour affronter le Maroc. Lameck Banda, utile au milieu et à l'attaque, a également connu des soucis mineurs après sa sortie contre le Mali, mais demeure disponible pour cette rencontre décisive. Fashion Sakala, le capitaine des Chipolopolo, demeure pleinement opérationnel et motivé pour créer la surprise contre les Lions de l'Atlas.

Moses Sichone devrait reconduire son schéma de base en 4-2-3-1 ou 4-3-3 selon les ajustements tactiques. Willard Mwanza, qui a réalisé des arrêts spectaculaires (dont un penalty contre le Mali), conservera le but. En défense, le bloc devrait être composé de Dominic Chanda et Benson Sakala en charnière centrale avec Lubambo Musonda (30 ans, expérimenté) et Mathews Banda sur les flancs. Le milieu reposera sur David Simukonda et Owen Tembo à la récupération, avec Kings Kangwa en position de meneur de jeu—un élément clé pour la circulation du ballon selon la philosophie de Sichone. L'attaque verra Patson Daka en pointe, épaulé par Lameck Banda et Fashion Sakala sur les ailes pour exploiter les transitions rapides redoutées par le Maroc.

Infos sur l'équipe du Maroc

Le Maroc affronte la Zambie amputé de figures importantes qui compromettent la solidité défensive mise en avant par Walid Regragui. Romain Saïss, capitaine en l'absence de Hakimi, s'est blessé au genou dès la 18e minute contre les Comores le 21 décembre après un duel défensif avec Rafiki Saïd. Le défenseur central de 35 ans, sorti en larmes, demeure incertain bien que Regragui ait déclaré la blessure « non grave ». Hamza Igamane, victime d'une blessure aux adducteurs le 5 décembre face à Marseille avec Lille, figure uniquement en réserve et pourrait avoir du temps de jeu en cours de match, mais trop juste pour débuter. Achraf Hakimi, absent des deux premiers matchs (repos programmé après son entorse à la cheville contractée en novembre au PSG), fera enfin ses débuts lundi. Regragui a confirmé son retour : « Ce qui est certain c'est qu'Achraf Hakimi jouera demain ».

Sur le plan tactique, le Maroc devrait aligner son onze titulaire habituel : Bounou en gardien, la charnière centrale composée de Nayef Aguerd et Jawad El Yamiq (ou Abdelhamid Aït Boudlal en renfort), avec Hakimi latéral droit et Anass Salah-Eddine latéral gauche. Au milieu, le trio technique Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi et Neil El Aynaoui devrait être reconduit après son efficacité offensivo-défensive contre Mali. L'attaque verra probablement Brahim Diaz en position de créateur, épaulé par Youssef En-Nesyri et Ayoub El Kaabi ou Ismael Saibari, selon si Regragui privilégie la profondeur offensive ou la création latérale.

